林婷為Serrini新歌拍MV　首次演繹sheshe情不感覺尷尬

▲ 林婷為Serrini的新歌《我在流浮山滴眼水.jpg》拍MV。

曾主持ViuTV探靈節目《入住請敲門》的文青女神林婷早前簽約新公司One Cool Jamcast密密接job，並踩入影圈拍戲，近日又為唱作歌手梁嘉茵（Serrini）的新歌《我在流浮山滴眼水.jpg》到元朗流浮山拍攝MV。

歌曲講述兩個女仔的感情事，提到MV中與另一女演員Kuku的「sheshe」情，林婷直言拍攝這類題材的MV，既新鮮又緊張。

林婷表示︰「自己第一次拍呢類型MV，初頭都好緊張，會在諗兩個女仔感情事會是如何呢？」

她又指今次拍攝，因要在一日內經歷戀人感情上的高低起跌，心情起伏相當大，她說︰「對我嚟講挑戰都幾大，有好多故事，兩個女仔經歷6年，由朋友到同居，大家發生同經歷嘅事都好多，就要一日內經歷晒所有嘢，心情起伏好大。」

MV中，林婷與對手不乏面貼面、擁抱及同床等親暱鏡頭，對此她直言非常好玩，並不覺得尷尬，她笑指演「sheshe情」安全感比男生大。

她笑說︰「我發現拍了半日，原來幾輕鬆，比起同男仔做戲，女仔安全感會大些，同男仔拍可能會有少少驚或怕醜，但同女仔感覺係會放鬆些，同埋對大家信任都好多，演時舒服好多，我覺得好玩玩。」

此外，林婷透露拍攝時勾起不少她拍拖時的回憶，直言拍攝某部分情節比較感觸︰「今次拍攝某些情節好感觸，同自己經歷好相似，例如同情侶嗌交位，我都會諗起自己以前拍拖時候，有這個代入感，就發現這些自己有經歷過的事，演的時候輕鬆好多。」

