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【檢疫措施】已打兩針並相隔逾14天者　不涉變種病毒可改家居檢疫7天

社會 15:05 2021/05/07

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陳肇始（中）就最新防疫措施召開記者會。（陳國峰攝）

變種病毒橫行，近日逾2,000人涉居於確診患者的大廈，需接受隔離檢疫21天，或令檢疫設施不勝負荷。食物及衞生局局長陳肇始（7日）稱，倘市民已接種兩劑新冠疫苗，並相隔逾14天後，一旦被列作緊密接觸者，即可縮短檢疫期。衞生防護中心稱，已接種兩劑疫苗並相隔逾14天後，若不涉變種病毒，可改為家居檢疫7天。

陳肇始稱，鑑於變種病毒株傳染度較高，潛伏期較長，因此政府不敢掉以輕心，需採取果斷措施，將確診大廈的所有住戶，需列為密切接觸者，全送往檢疫，以防個案流入社區。當局在過去2星期也進行大量檢測工作，包括強制檢測及追蹤工作。

她強調明白檢疫及檢測令市民不便及擔心，希望市民體諒政府，目的是確保社區健康。經過衞生防護中心連日追蹤後，已清楚知悉今次傳播鏈，暫未發現於社區大規模爆發。

陳肇始稱，今次新措施得以縮短檢疫期，有其科學理據，政府會一路做好風險評估。

衞生防護中心總監林文健稱，政府調整變種病毒檢疫安排，正在接受強制檢疫者，需進行病毒檢測，倘取得陰性結果即可停止檢疫及離開。可是回到居所後，在檢疫期內第3、7、12及19日，也要進行自我監測。

近日為阻截變種病毒株在社區擴散的潛在風險，衞生防護中心會根據法例599A章，將染疫病人居住的大廈，所有樓層單位無病徵的住戶，送往檢疫中心接受21天強制檢疫。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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