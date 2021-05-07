  • 29°C
香港時間 : 2021507日 (週五) 14:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新手爸爸】《忘不了》原島大地宣布做爸爸　兒子取名Koki表情多多超可愛

育兒經 13:52 2021/05/07

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

原島大地升lv做人父！

童星出身、曾在電影《忘不了》演張栢芝兒子的23歲中日混血兒原島大地，2020年5月與日本女友晴奈拉埋天窗，事隔不足一年，原島大地昨日（5月6日）在微博宣布榮升爸爸，兒子取名Koki，又叫小地。

原島大地去年與女友晴奈結婚。（微博圖片）

原島大地在微博貼出一條24秘的短片，為大家介紹家中新成員兒子小地，片中的小地肥嘟嘟，眼仔非常精靈，短短24秒已有多個表情，非常可愛！而翻看原島大地小時候的照片，小地與大地的樣子亦十足餅印。

他寫道：「大家好！我是小地，我的名字叫Koki。」網民看到亦感嘆：「哇看着你長大，現在連孩子都有了，恭喜啊大地！」並大讚BB好可愛。

【童星封盤】《忘不了》張栢芝兒子公布婚訊　22歲原島大地娶同齡日本女生：我結婚啦

原島大地宣布做爸爸。（微博圖片）

原島大地於2020年結婚，當時只有22歲的他也在微博宣布婚訊，迎娶同為22歲的日本女孩HaRuNa（晴奈），並答謝大家一路以來的關心。

他出身自日本東京，小時候為童星，2003年曾與張栢芝在電影《忘不了》中飾演無血緣關係母子，其可愛的樣貌及演技也受觀眾關注。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽

原島大地曾在廣洲及日本讀書，亦曾到澳洲留學一年，大學就讀東京國際大學國際關係學科學士。他曾表示過往一直專注學業及打籃球，故未有拍過拖。

直至2018年，他與湯怡合作拍電影《某日某月》做情侶，令他對戀愛開始有憧憬，之後便遇上太太晴奈，現時更已成家立室，開展新生活。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：郭富城訪問

 

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【三子之母】張栢芝行FENDI時裝騷網民驚歎美艷如昔　栢芝一洗月前內地真人騷勁P圖負評
13:19 2021/03/25
【三子之母】張栢芝行FENDI時裝騷網民驚歎美艷如昔　栢芝一洗月前內地真人騷勁P圖負評
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽
13:32 2021/05/06
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽
【童星封盤】《忘不了》張栢芝兒子公布婚訊　22歲原島大地娶同齡日本女生：我結婚啦
16:04 2020/05/24
【童星封盤】《忘不了》張栢芝兒子公布婚訊　22歲原島大地娶同齡日本女生：我結婚啦

你可能感興趣

【三子之母】張栢芝行FENDI時裝騷網民驚歎美艷如昔　栢芝一洗月前內地真人騷勁P圖負評
13:19 2021/03/25
【三子之母】張栢芝行FENDI時裝騷網民驚歎美艷如昔　栢芝一洗月前內地真人騷勁P圖負評
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽
13:32 2021/05/06
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽
【童星封盤】《忘不了》張栢芝兒子公布婚訊　22歲原島大地娶同齡日本女生：我結婚啦
16:04 2020/05/24
【童星封盤】《忘不了》張栢芝兒子公布婚訊　22歲原島大地娶同齡日本女生：我結婚啦
演員 湯怡 張栢芝 娛樂人物職業 新手爸媽 大學 籃球 日本 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等