【新手爸爸】《忘不了》原島大地宣布做爸爸　兒子取名Koki表情多多超可愛

▲ 原島大地升lv做人父！

童星出身、曾在電影《忘不了》演張栢芝兒子的23歲中日混血兒原島大地，2020年5月與日本女友晴奈拉埋天窗，事隔不足一年，原島大地昨日（5月6日）在微博宣布榮升爸爸，兒子取名Koki，又叫小地。

▲ 原島大地去年與女友晴奈結婚。（微博圖片）

原島大地在微博貼出一條24秘的短片，為大家介紹家中新成員兒子小地，片中的小地肥嘟嘟，眼仔非常精靈，短短24秒已有多個表情，非常可愛！而翻看原島大地小時候的照片，小地與大地的樣子亦十足餅印。

他寫道：「大家好！我是小地，我的名字叫Koki。」網民看到亦感嘆：「哇看着你長大，現在連孩子都有了，恭喜啊大地！」並大讚BB好可愛。

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▲ 原島大地宣布做爸爸。（微博圖片）

原島大地於2020年結婚，當時只有22歲的他也在微博宣布婚訊，迎娶同為22歲的日本女孩HaRuNa（晴奈），並答謝大家一路以來的關心。

他出身自日本東京，小時候為童星，2003年曾與張栢芝在電影《忘不了》中飾演無血緣關係母子，其可愛的樣貌及演技也受觀眾關注。

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原島大地曾在廣洲及日本讀書，亦曾到澳洲留學一年，大學就讀東京國際大學國際關係學科學士。他曾表示過往一直專注學業及打籃球，故未有拍過拖。

直至2018年，他與湯怡合作拍電影《某日某月》做情侶，令他對戀愛開始有憧憬，之後便遇上太太晴奈，現時更已成家立室，開展新生活。

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