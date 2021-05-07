【MIRROR成員】陳卓賢曾為香港男排隊為港征戰　長沙灣天主教英中培養學生運動興趣

▲ 陳卓賢為前香港男排隊隊員。

男團MIRROR近日成為全城熱話，當中更不少是超人氣男神，27歲的MIRROR成員陳卓賢（Ian）便是其一，而且他不但能唱能跳更是運動健將。

中學時代的Ian已被選拔加入排球隊，從此展開排球員生涯。因為他就讀的長沙灣天主教英文中學的體育發展十分強，曾創下「香港天主教教區中學聯校運動會」連續16屆獲得男子全場總冠軍的佳績。

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▲ 陳卓賢加入MIRROR前，為一名排球運動員。（取自instagram）

運動健將陳卓賢

擁有陽光男孩形象的陳卓賢外表斯文，其實他是運動型男生，Ian於長沙灣天主教英文中學畢業，中學時代的他先後成為排球、田徑及籃球校隊隊員之一，更是跆拳道黑帶。

原來入讀中學前，陳卓賢未接觸過排球，直至中一那年，身兼排球隊教練的班主仼邀請同學參加校隊選拔，當時Ian落選了，不過憑著不服輸的個性，最終於下一年的選拔被取錄，於中二時加入校隊。

其後Ian入選香港排球總會的青苗排球培訓計劃，更代表球會參加甲二組比賽兼贏取冠軍，於2011–2012年度全港學界精英排球比賽中，Ian更獲得「最佳二傳」以及入選明星隊。

▲ 長沙灣天主教英文中學位於深水埗區，（經濟日報圖片）

重視學生體育發展

Ian就讀的長沙灣天主教英文中學位於深水埗區，為區內唯一的資助男校，學校特別重視兩文三語，而該校學生於公開試的成績一向出眾，入大學率高達8成。而蔡楓華、填詞人周博賢、前立法會議員陳家洛及作家喬靖夫等也是校友。

另外，該校很重視體育科，更積極推廣「全民運動」，校方要求每位中一生參與最少一項運動，而校舍更擁有一條長285米跑道圍繞校園，供學生練跑之外，每年體育課考試則是環校跑，於每年的11及5月進行，另外每個學生必須完成25圈的挑戰，才可以畢業，學校除鍛鍊學生體能外，更希望磨練他們的意志。

而該校曾於兩年一度的「香港天主教教區中學聯校運動會」內，連續16屆獲得男子全場總冠軍，成績斐然。

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排球王子Ian

Ian中學畢業後，他入讀香港城市大學主修公共政策與政治系，大學一年級時他參加歌唱比賽兼勝出，並正式接受專業歌唱訓練。

不過Ian未有放棄追排球夢，縱使當年落選了港青，他再次參加港隊選拔，最終入選香港男子排球代表隊，其後開始代表香港出戰。

之後他成為南華排球隊甲一隊員，並代表城市大學參加香港大專體育協會男子排球賽均進入總決賽，更連續兩年衛冕冠軍。

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▲ MIRROR成為人氣男團。

後來，Ian因為參加《全民造星》，於2018年代表南華出戰香港男子排球甲一聯賽第二埸比賽後，正式退役，於《全民造星》比賽取得亞軍後，Ian成為男團MIRROR成員。

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