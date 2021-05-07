【假日好去處】灣仔海濱長廊7,800平方米草地今日開放　設「童樂園」主題活動區

▲ 灣仔海濱長廊7,800平方米草地今日開放。（發展局提供）

連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊今日（7日）進一步開放，為灣仔海濱增添一個可以飽覽維多利亞港，又充滿童趣的綠色空間。新開放的空間面積約7,800平方米，以草地為主，市民可漫步及耍樂。此外，項目亦提供多款涼亭、桌椅和觀景小丘，讓遊人閒坐歇息，欣賞遼闊的維港景致。市民可從金鐘港鐵站經添馬公園、或從中環碼頭或灣仔渡輪碼頭步行約8至10分鐘到達灣仔海濱長廊

靠近添馬公園的一端，設置了一個以「童樂園」為主題的活動區。有別於一般以硬件設備為主的兒童遊樂場，「童樂園」藉着園境設計、高低起伏的草坪，配以色彩鮮艷的渠桶，於鬧市中營造天然風格的自由活動空間。

發展局海港辦事處早前與智樂兒童遊樂協會合作，以「期間限定」的形式於草地上提供「自由遊戲」體驗，讓小朋友發揮想像力，在海濱空間享受一趟別具創意的遊戲旅程，也為將來在海濱提供更創新的兒童遊樂體驗帶來新的意念。

海濱長廊以往亦放置了不少本地文創精英的「期間限定」互動裝置。其中，安泰微型工作室早前以「家」為主題的微型藝術裝置，已成為這裏的「打卡」標記。承接有關主題，藝術家今次為場地以「奉茶•問暖」為名創作了新作品，把富有香港特色的舊式暖水壺和水杯放大，並設置在新開放的草坪上，讓市民在海濱感受身在家中客廳的感覺。這套茶具曾於沿岸微型展覽中出現，藝術家希望遊人在參觀時放慢腳步，尋找它們原來的踪影。

此外，新開放的空間亦增添了不少可持續的元素，包括風力發電照明系統及沿散步小徑裝設的太陽能路燈，以及由香港木庫利用在颱風中倒塌的樹木而建造的「小島•小息」公共藝術座椅，令場地的設施做到既實用美觀，又具環保意義。

發展局發言人表示，海濱長廊於「灣仔發展計劃第二期」新填海的土地上興建，屬65億元優化海濱專項撥款下所推行的13個工程項目之一。項目以「先駁通，再優化」理念發展，長約560米、闊約6米的臨海路段於2019年10月率先開放，貫通中環和灣仔海濱，造就目前全港最長的5.5公里維港海濱長廊。長廊自開放後成為市民消閒運動的好去處，也是往來中環及灣仔最受歡迎的步行路線之一。



發言人表示，除原有的3個出入口外，今日開放的部分增加了3個出入口，以提升海濱暢達性。土木工程拓展署亦正興建橫跨龍和道和中環灣仔繞道出口的園景平台，落成後將進一步提升灣仔內陸和海濱的暢達度。此外，署方正籌備落實規劃中的港島北岸行人及單車共融通道，可望於今年年底至明年初開始推行有關計劃。

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記者：陳子謙