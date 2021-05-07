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【育兒心得】投身社會守5年學歷是救生圈 鄭丹瑞：工作5年後老闆更注重能力

育兒經 15:58 2021/05/07

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鄭丹瑞指，考第一太累人！

小學的時候，經常聽到同學仔的家長，在接放學時，不停嘮嘮叨叨地溫馨叮嚀：「你睇下阿邊個又考第一！佢幾乎年年都考第一，你學下人哋啦！」上到大學，又聽到三姑六婆對世界著名學府的深入分析，得出的結論，就是我讀的那一間、那一科，遠遠不及人家。

畢業後，投身社會，仍然有上司對於我這種沒有高尚學歷背景的，嗤之以鼻。還好收到一位前輩智者的安慰：「投身社會的頭五年，你的學歷還可以是你的救生圈；但五年後，一個小學未畢業跟一個牛津畢業的，基本上回到同一條起跑綫，老闆只會看你的表現，學歷已經不再重要。」

小學試過連續三年考第一，惹來不少艷羨目光，可是我卻清楚記得，自己並不快樂。全靠母親一句話：「考第一，太累人，只要別考包尾，開開心心返學放學，我已收貨。」

小學五年班，我由三甲之內，跌到10名以外，班主任對我成績大倒退，十分緊張：「快要考升中試，怎麼你的成績忽然倒退得如此厲害，必須急起直追！」全班有40位同學，而我只不過考第12名，其實我對自己的成績是蠻滿意的，更何況，那一年的小學生涯，是我過得最開心和輕鬆的一年。

用輕鬆的心情，升上小學六年班，考升中試，成績尚算見得人，被派獲的中學，也是我三甲志願之一。中學之後，從未考過第一，又如何？還不是堂堂正正地活了60幾年。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「考第一．太累人」

撰文 : 鄭丹瑞

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