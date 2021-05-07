【釘牌教師】教育局研釘牌教師短期內可申復牌　規管補習社禁聘請除牌教師

▲ 教育局局長楊潤雄今日（7日）在教育事務委員會上表示，正研究引入取消教師註冊的年期。（陳靜儀攝）

教育局早前披露，截至4月底已有3名教師涉及反修例事件被「釘牌」。教育局局長楊潤雄今日（7日）表示，正研究讓被取消註冊教師在指定限期後，可再次申請註冊，惟有關人士須提出「強力理據」，予局方謹慎考慮。此外，楊潤雄稱補習社在原則上須滿足《教育條例》要求，不可聘請不合資格的教師，局方日後亦會研究落實方式，提醒補習社遵從有關要求。

立法會教育事務委員會今日開會討論教師專業操守問題。據教育局早前提供文件指，《教育條例》雖無訂明被取消教師註冊的人員，日後不能重新申請為准用或檢定教員，惟局方一貫做法是不會批准有關申請，故取消註冊很多時候被視為「終身停牌」，一經「釘牌」便終身不能在學校任教，亦不能進入學校。

楊潤雄在會上表示，正研究其他懲處方式，例如引入取消教師註冊的年期，訂明在若干時間內，例如3年，不會考慮其註冊申請；曾被取消註冊的人士，若在限期後再次申請註冊，必須提出「強力理據」，以證明其為「適合及適當人選」出任教員，供教育局小心考慮，局方亦未必批准有關申請。

民建聯立法會議員葛珮帆關注，如有教師遭釘牌後轉任補習社老師，教育局會否加強規管。楊潤雄指，補習社基於商業運作原則，法例下部分事宜可獲豁免，但補習社在原則上要滿足《教育條例》要求，聘請合資格的教師，如有關教師已被裁定為不合資格，理論上亦不可在補習社任教，局方會再研究落實方式，並提醒補習社遵從有關要求。

楊潤雄表示，自2019年6月中至2020年12月底，共接獲269宗「社會動亂」相關的教師專業失德投訴，已大致完成調查259宗，其中99宗不成立，在已成立的個案之中，已按《教育條例》取消3名教師的註冊資格，42人獲發譴責信，以及43人獲發書面警告等。

他提及，教師投訴調查工作進度過去先後受到「黑暴」及疫情影響，教育局會綜合處理個案的經驗，改善流程及幫助學校處理有關調查工作，整合部分學校的「良好做法」，供學校參考，便利將來的調查工作，包括為學校提供調查注意事項一覽表，及學校調查報告樣本，以助提高調查效率。



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記者：馮琪雅