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【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇　MIRROR親密互動超有愛【多圖】

娛樂 16:20 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會在5月6日在九展開鑼，12位成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤（姜B）和邱傲然（Tiger）整晚表演樂器、舞蹈等各才藝，一眾鏡粉尖叫聲不斷。

演唱會上的表演精彩得令鏡粉拍案叫絕，而MIRROR在台上不時拖手、撓手等，親密互動十分溫馨！

【MIRROR演唱會】12子跳唱《ASAP》+《Warrior》　MIRROR演唱會歌單全面睇【有片】

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【MIRROR演唱會】花姐入場獲觀眾歡呼　成員騷肌派福利全場尖叫

TOPick與大家一起欣賞MIRROR在台上的演出：

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空中的MIRROR：

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其他MIRROR精彩演出：

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粉絲應援團：

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記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪

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