【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇 MIRROR親密互動超有愛【多圖】
娛樂 16:20 2021/05/07
MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會在5月6日在九展開鑼，12位成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤（姜B）和邱傲然（Tiger）整晚表演樂器、舞蹈等各才藝，一眾鏡粉尖叫聲不斷。
演唱會上的表演精彩得令鏡粉拍案叫絕，而MIRROR在台上不時拖手、撓手等，親密互動十分溫馨！
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記者：梁樂欣
同場加映：MIRROR專訪