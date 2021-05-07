【變種病毒】目前檢疫人士若檢測呈陰性可離開　回家後須分4次接受強檢　

▲ 政府公布最新檢疫安排。

新冠肺炎變種病毒殺入社區，多幢大廈居民相繼要隔離檢疫21天。食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青和衞生署衞生防護中心總監林文健就最新的檢疫安排舉行簡報會。

林文健指，若未來有源頭不明變種病毒個案出現，無論是初步或確診個案，會先就其居所作出限制與檢測宣告，同一幢大廈完成強制檢測後在其後第3、7、12、19日進行強檢，這批住客的接觸者需在21日進行自我監測管理。不過，有關人士若屬個案家居接觸者或居於分間單位，仍須送往檢疫中心。

他續指，如果大廈出現多於一宗個案，不排除大廈內出現傳播，仍會將大廈居民列作密切接觸者，送往檢疫。林文健又提到，至於目前因大廈出現變種病毒而須強制檢疫的居民，若最新檢測呈陰性，則可以停止檢疫回家。不過當回到居所後，仍需在由他離開居所起計第3、7、12及19日接受強制檢測。當局會按先後次序安排他們離開檢疫中心。

食物及衞生局局長陳肇始（7日）稱，倘市民已接種兩劑新冠疫苗，並相隔逾14天後，一旦被列作緊密接觸者，即可縮短檢疫期。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙