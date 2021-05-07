【檢疫安排】低風險地返港人士已接種兩劑疫苗滿14天　檢疫期縮短至7日檢疫及7日家居管理

變種病毒橫行，近日逾2,000人涉居於確診患者的大廈，需接受隔離檢疫21天，或令檢疫設施不勝負荷。食物及衞生局常任秘書長陳松青表示，政府將按照疫苗氣泡調整安排，除來自極高風險地區外，來自其他地區並已接種疫苗人士，政府將適當縮短強制檢疫期。

陳松青提到，政府將會在今晚凌晨設分組地區登機及檢疫安排，並分為A1極高風險地區；A2組為甚高風險地區；B組為高風險地區；C組為中風險地區及D組低風險地區。他續指，將會在5月12日起凌晨起調整到港已接種疫苗人士的強制檢疫期。

低風險地區包括澳洲、紐西蘭及新加坡，現時這些地區須接受指定14日強制指定酒店檢疫，新安排將會轉為7日指定酒店檢疫期、7日自行監察及接受第12、19日強制檢測。

中風險及高風險地區方面，現時接受21日強制指定酒店檢疫，新安排為已接種疫苗人士僅須接受指定14日強制指定酒店檢疫、7日自行監察及第19日、26日強制檢測。

就極高風險，現時政策為禁飛航班及禁曾逗留在該地區人士抵港；就甚高風險地區方面，現時到港者須接受指定21日強制指定酒店檢疫，這措施將會廷續及不會縮短強制檢疫期。

而就內地抵港人士方面包括內地及澳門，陳松青陳松青表示，現時措施為若這類人士不是透過「回港易」抵港，他們須接受14日家居強制檢疫；由5月12日起，新措施為已接種疫苗人士的強制檢疫期由14日縮減至7日，並需要7日自行監察及第12日接受強制檢測。新安排適用於陸路口岸抵港及飛機抵港人士。

陳松青強調，完成接種人士為已接種所須疫苗劑量人士並已完成兩周；本港會接受世衛緊急接受疫苗清單上的疫苗，或經世衛指明監管機構批准的疫苗。政府將會在措施生效後的名單會上載至相關網站讓市民及抵港人士作參考。

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記者：曾卓鋒