【性侵女兒】涉中港住所持續性侵繼女　地盤工否認9罪高院開審

▲ 繼父涉於中港住所多次性侵繼女，案件今於高等法院開審。經濟日報資料圖片

現年57歲地盤工涉於3年間分別在內地及香港住所，肆意性侵犯當時8至12歲繼女，涉案地盤工否認強姦等9項控罪，案件今（7日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，女童與母親未取得單程證前，繼父到內地探訪期間涉非禮及強姦繼女。及後母女移居香港，一家三口同住期間，繼父涉要求女童口交逾20次，又涉於強姦繼女時，曾播放色情片予繼女觀看，要求她模仿片中女演員叫喊。女童最後一次於內地被非禮後告知母親而揭發事件，被告警誡表示「我無做過，我都想搞清楚件事」。

被告57歲任職地盤工人，被控3項非禮、3項強姦、兩項向16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出肛交，事發於2015年9月1日至2019年2月7日期間，於香港及內地的住所內發生，事主X為被告繼女，當時8至12歲。

控方開案陳詞指，X為Y與前夫所生，Y於2011年認識被告，母女二人當時居於內地，被告則在香港居住及工作。

及至2012年，被告與Y結婚，由於母女仍未獲發單程證，被告期間會到內地探訪留宿。及至2017年8月，母女獲發單程證，並來港與被告同住。

控方指X首次被非禮事件發生於2015年5月，事發於內地住所，當時8歲的X離開房間時被拉跌在地上，被告則蹲下「揸」其胸部，X感到反感及不開心，打向被告的手後離開。

及至2016年7月，9歲的X在內地住所，當時X的表妹亦在單位內，控方指被告即將X拉入房間將她強姦，期間X表示痛楚，惟被告未有理會，直至表妹拍門時，X叫「妹妹嗌緊我哋」，並推開被告及離開。

控方指於2017年8月，X及母親Y取得單程證來港。控方指被告之後更加變本加厲。控方指自2018年開始，被告乘Y洗澡或不在家，而X在房間做功課或玩遊戲機時，被告便進入房間要求X替他口交，控方指口交事件曾發生約20次，最後一次於2019年1月發生，X當時11至12歲。

及至2018年秋天，控方指被告性侵當時12歲的X時，曾播放色情片，並要求X模仿女演員男上女下及叫喊。

控方指X最後一次被強姦是於2019年1月，同月某日，X早上準備出門上學，被告突然叫她進入房間，在其不願意下進行肛交。

同年2月5日為農曆年初一，控方知當時Y陪同X返回內地後自行返港，X則留在內地過年。控方指被告其後亦返回內地，並於單位內摸X胸部，X透過短訊告知表姐。翌日年初二，X睡在被告及母親Y中間，期間被告用手觸及X胸部，X隨便轉身及告訴Y而揭發事件。

控方指X首次於內地遭被告強姦後，被告仍繼續強姦X，亦有發生控罪以外的非禮事件，控方表示法官稍後會向陪審團作法律指引。

控方指被告於2019年3月3日，以強姦罪被捕，警誡下被告稱「我無做過，我都想搞清楚件事」。控方指被告除對最後一次在床上觸及X胸部的事件解釋有機會不小心碰到外，均不承認其他指控，稱是無中生有。

案件押後至下周一（10日）續審。

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記者：林育慧