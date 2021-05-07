【新冠肺炎】新增3宗確診個案2宗本地　包括一宗源頭不明個案涉華大基因29歲男職員

本港疫情持續，衞生防護中心今（７日）公布，新增3宗確診，1男2女，年齡介乎22歲至67歲，2宗本地感染包括一宗源頭不明，1宗輸入個案，本港累計確診11,802宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會交代詳情。

一宗源頭不明個案，涉及華大基因29歲男職員，於華大基因大埔工業邨工作，過去一個月因工作忙的原因，長居於寫字樓，5月4日到社區檢測中心陽性，沒有變異基因，每周有進行檢測，3月20及4月20接種兩劑復必泰疫苗，行蹤涉及多間社區會堂。

疫苗氣泡防疫策略：

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華大基因29歲男職員確診，曾接種兩劑復必泰疫苗，行蹤涉及多間社區會堂。詳情即看：【下一頁】

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：陳麗娜