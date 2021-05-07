【海洋公園】「斯巴達學堂」新登場小朋友手腦並用挑戰8項目　4歲或以上持票兒童可免費參加【內附詳情】

▲ 海洋公園將於5月8至31日逢星期六、日及公眾假期舉辦「海洋公園 x Spartan小勇士學堂」。（海洋公園提供圖片）

海洋公園為小朋友推出新活動，明日（8日）起至5月31日，逢星期六、日及公眾假期舉辦「Spartan（斯巴達）小勇士學堂」，持票入園的4歲或以上的小朋友，可免費參加「特訓」，由專業教練帶領下，體驗運動和障礙賽訓練。

海洋公園表示，「Spartan（斯巴達）小勇士學堂」設置了8個特訓站及駐埸Spartan教練，活動開放予4歲或以上的小朋友，持有效海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，即可於5月8、9、15、16、19、22、23、29 及30日，入場後在高峰樂園設置的特訓站現場預先登記即可參加，無需額外付費，每節「小勇士學堂」長15至20分鐘，名額有限，先到先得。

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海洋公園現正推出港人門票優惠，市民在今年6月30日前可以320元購買成人入場門票一張（內附100元園內電子現金券），及160元購買小童入場門票一張（內附港幣50元園內電子現金券）。

此外，今年的「香港斯巴達兒童賽2021」將於5月29日於海洋公園舉行，比賽將為兒童競賽組及兒童公開組，設有1.6公里及3.2公里賽道，4至13歲小朋友均可參加，挑戰包括車軚陣、毛蟲爬、記憶力考驗及重球搬運等多個障礙關卡。兒童競賽組票價620元；兒童公開組為580元，了解更多比賽詳情：按此。

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記者：陳曉瑩