【檢疫安排】已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排

政府今日（7日）宣布，從5月12日開始，將縮短對已完成接種疫苗的海外抵港人士，包括由外地返港的香港居民的檢疫安排。新安排將會按照政府為海外地區按疫情等因素分為不同風險組別而作出相對應安排。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Q：現時低、中、高風險地區包括甚麼地區？

為了讓公眾更容易理解上述規例對曾在中國以外的不同地區逗留人士抵港的登機及強制檢疫要求，政府日前按《對曾到訪指明地區人士的指明條件（第599H章）》，並已把相關指明地區按風險所實施的登機及強制檢疫要求整理為不同組別，包括：

A1組地區（極高風險地區）：巴西、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非

A2組地區（甚高風險地區）：愛爾蘭及英國（於2021年5月7日凌晨零時生效）

B組地區（甚高風險地區）：孟加拉、比利時、加拿大、厄瓜多爾、埃及、埃塞俄比亞、法國、德國、印尼、哈薩克斯坦、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合酋長國及美國

C組地區（中風險地區）：中國（內地、香港、澳門及台灣）以外所有不屬於A1 組指明地區、 A2 組指明地區、 B 組指明地區或D組指明地區的地區

D組地區（低風險地區）：澳洲、紐西蘭及新加坡

Q：對不同的區域的新檢疫要求?

政府接照相關組別有不同的檢疫要求，已完成接種新冠肺炎疫苗人士(已完成疫苗所需劑量及完成接種兩周者)的新安排將如下：

低風險地區（D組）：7日指定酒店檢疫期、7日自行監察及接受第12、19日強制檢測

中風險地區（Ｃ組）：14日強制指定酒店檢疫、7日自行監察及第19日、26日強制檢測

高風險地區（Ｂ組）：14日強制指定酒店檢疫、7日自行監察及第19日、26日強制檢測

甚高風險地區(A2組）：21日強制指定酒店檢疫 、7日自行監察及第26日強制檢測

極高風險地區（A1組）：維持不變；禁航班抵港及禁曾逗留在該地區人士抵港

Q：內地抵港人士的最新安排?

若從內地抵港的人士但不是透過「回港易」抵港，須接受7日家居強制檢疫、7日自行監察及第12日接受強制檢測。(新安排適用於陸路口岸抵港及飛機抵港人士。)

Q：政府認受的新冠疫苗種類?

本港會接受世衛緊急接受疫苗清單上的疫苗，或經世衛指明監管機構批准的疫苗。政府將會在措施生效後的名單會上載至相關網站讓市民及抵港人士作參考。

Q：新措施將會在何時實施?

A：2021年5月12日周三凌晨起。

相關報道：

【檢疫措施】低風險地返港人士已接種兩劑疫苗滿14天 檢疫期縮短至7日檢疫及7日家居管理。詳情即看：【下一頁】

【檢疫措施】已打兩針並相隔逾14天者 不涉變種病毒可改家居檢疫7天。詳情即看：【下一頁】

【變種病毒】目前檢疫人士若檢測呈陰性可離開 回家後須分4次接受強檢。詳情即看：【下一頁】

【旅遊氣泡】港府研已打疫苗抵港者按風險地區減檢疫期 一文睇清不同地區風險程度。詳情即看：【下一頁】

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒