森美陳豪聲演《比得兔2：走佬日記》　6月重映第一集推出買一送一優惠

▲ 《比得兔2：走佬日記》

上集原班人馬回歸，帶來第二集真人混合電腦特效動畫的《比得兔2：走佬日記》大電影，陪香港觀眾大小朋友一齊開心放暑假！

改編自長青同名童書的電影《比得兔》（Peter Rabbit）繼2018年復活節上映後，續集《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2: The Runaway）將於今年7月1日上映。

《比得兔2：走佬日記》原裝英語版依然有許多人氣紅星為電影配音，包括英國名嘴占士高登（James Corden）、小丑女瑪歌羅比（Margot Robbie）與《天能》的仙氣女主角伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）等。

至於粵語配音版再度由森美及陳豪拍住上，分別聲演兩位兔仔主角：招積的比得（Peter）同傻更更的賓仔（Benjamin），繼續為發放笑彈。





為讓比得兔的粉絲提前熱身，百老匯院線旗下的PREMIERE ELEMENTS戲院特別呈獻「Sunday Kids週日親子電影場」，其中6月份連續4個周日下午1點，將會獨家放映《比得兔》（6月6日及6月27日英語版；6月13日及6月27日粵語版）。

另外並有買一送一大優惠：凡購買小童戲票1張，即送成人戲票1張。另外，比得兔大公仔更隨時會現身戲院，跟大家見面拍照。