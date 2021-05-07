【明星理財】任達華斥近5千萬掃入豪宅+工廈　娛圈樓王計劃大灣區再入市

▲ 任達華看好大灣區地產市道。

有「娛圈樓王」之稱的任達華，一向擅於投資物業，今年初曾沽出太子地舖，勁賺2000萬的華哥，近日再度入市，更在短短一星期內斥近半億連環購入豪宅物業及工廈單位，顯見對樓市甚有信心。

在全球都先後接有物業的任達華，一向眼光獨到，今年1月以3500萬元沽出太子基隆街商舖，帳面賺約2000萬。而據土地註冊處顯示，近日中半山堅尼地道御花園2座低層B室，上月底連同一個車位以3740萬元易手，單位實用面積1,094方呎，屬雙套房間隔，是次成交實呎34,186元。

而資料顯示買家姓名為任達華（YAM TAT WAH），並以「首置」身份購入物業，僅繳付約158萬元印花稅。

▲ 任達華是娛圈樓王。(經濟日報圖片)

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4日內兩度入市

任達華受訪承認購入物業，並指該單位可看到香港漂亮夜景，因此很鍾情，但未決定是自住或放租。

而在4日內，任達華再被報導以988萬元購入柴灣工業城一個工廈單位，物業以公司名義購入，該公司董事為任達華（YAM TAT WAH）及費琦（FEI QI），亦即華哥跟太太琦琦。連同早前購入豪宅，即一星期內共斥資4,728萬元買入豪宅及工廈物業。

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「樓王」任達華鍾情投資房地產，在2003年沙士及2008年金融海嘯均趁低買樓，眼光讓人佩服，至今在全球擁有逾30個物業。

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華哥置業只有一條件

華哥曾接受理財訪問，稱對置業有一個重要條件，就是只在自己喜歡地區置業，如似香港、倫敦、及太太家鄉上海等，因對地方熟悉，撞板機會也會較低。

對投資眼光獨到的華哥，表示看好準大灣區發展潛力，首選是在中山置業，因看好廣東一帶的發展，物業有升值潛力，中山也鄰近香港，如放假一家人去休息，交通亦很方便。

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他分享自己買樓都是由細單位開始，最初都是租400呎的樓，佔了當時人工的三分一。所以他教路買不到800呎的樓便先買200呎，若200呎都買不到便買160呎，最重要是買了先。

華哥又覺得做人要有希望，有感香港是一個很好的地方，有很多機會，只要年輕人懂得裝備自己，當機會來臨時把握，終有出頭天。

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