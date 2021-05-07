【創業追夢】科大出身前DJ 30歲決心跳出舒適圈　李慧雅法國讀藍帶回港創業開餐廳

▲ 《一切從音樂開始》前主持人李慧雅6年前入讀法國藍帶國際學院，隨後回港在觀塘開設上樓法國餐廳。(湯炳強攝)

在職場上，若想轉行的話，不少人都會選擇趁年輕實踐。前商台DJ李慧雅(Carrie）明白這個道理更身體力行，在30歲前離開電台工作，轉行做Marketing及廣告公司，隨後再轉人生軌道，入讀法國藍帶國際學院，還開設法國餐廳Le Monde，但剛開業卻碰上社會運動，接着再受新冠肺炎的重創。

幸好樂觀的Carrie並不怨天尤人，寧選擇沉着應戰，不減價堅持做高質素的法國菜，經過一番努力後，贏盡食客口碑，生意更漸入佳境。

▲ 雖然面對嚴峻的疫情，Carrie仍對香港飲食業充滿信心，更計劃日後擴充生意。（湯炳強攝）

初見Carrie，除有點兒「面善」外，更十分「聲善」，原來她是筆者讀書時期每晚陪伴入睡的商台深夜節目《一切從音樂開始》的主持人之一，所以份外有親切感。

通常入行做DJ，理由大多都關乎「我的志願」，又或要趁年輕追夢等等，但Carrie入行的目的卻十分簡單，是一切從「搵工」開始。Carrie說：「2000年我在科技大學畢業，當時商台在學校舉辦招聘會，我當時純粹當搵一份工，就決定應徵。」

Carrie成功受聘成商台的節目助理，主要負責音樂娛樂節目，後來更擁有自己的節目《一切從音樂開始》，主持節目期間更發生不少趣事。「因節目在深夜播，有一位前輩曾話我知，曾有一位主持人做節目時睡着了，出現dead air情況，所以提醒我要小心。」

故此她每次都打醒十二分精神做節目，不過有次睡魔忽然來襲，差一點便出事。「有一晚我好眼瞓，在播歌時忽然瞓着了20秒，幸好自己識扎醒，於是即刻跑出錄音室買了枝紅牛提神，然後再繼續做節目。」

▲ Carrie（圖左）在藍帶學院巧遇毛舜筠（圖右），大家更成為同學，一起研究廚藝。（被訪者提供）

30歲跳出Comfort Zone

在商台發展順利，但Carrie工作6年後卻走出Comfort Zone。「當時是2007年，很多人話電台行業開始式微，我這時還未夠30歲，覺得轉行一定要趁年輕，最後便裸辭尋找其他工作機會。」後來Carrie轉行做Marketing及PR，幾年後更自組廣告公司成為老闆娘。

廣告工作十分忙碌，經常日夜顛倒，Carrie閒時會入廚煮食紓緩工作壓力，這時忽然出現一個念頭，便是報讀藍帶課程，她更坐言起行。「有次我到法國旅行，就趁機報讀一個為期5天的藍帶課程，有點像興趣班，看看是否適合自己。」

課程完成後，Carrie深感興趣，於是暫放低廣告工作，於2015年到巴黎的藍帶國際學院進修，以兩年時間完成初、中及高班。

▲ Carrie花了兩年時間，在巴黎的藍帶國際學院完成了初、中及高級的廚藝課程。(湯炳強攝)

藍帶的軍訓生活

在藍帶上課的日子，Carrie就用「軍訓」來形容。「一星期要上六日堂，由早上8時至晚上9時，中間只有1小時的Lunch Time，全日都要站着，起初每晚瞓覺雙腳都會抽筋，經常痛醒。」

藍帶老師很注重學生的整潔度，要求學生每天要洗校服。「如果被發現衫上有少許污迹或皺紋的話，便會被扣分，於是每晚返到屋企要清洗及熨校服，每晚凌晨才瞓覺，早上6時未天光便要起床返學，當時晚晚只瞓3-4小時。」

周日不用上課，Carrie卻一樣無休，整天閉門在家惡補廚技。「法國菜很注重配菜，老師要求我們把蔬菜切成不同形狀，如長方形、菱形或橄欖核形等，當時我聽同學講，試過有個學生在製作考試菜式，因一隻薯仔外形不達標已『肥佬』，於是我便逢周日買2公斤薯仔及紅蘿蔔回家慢慢切，切好後就用來煲湯，所以我在法國經常飲薯仔紅蘿蔔湯。」

雖然課程密集、生活刻苦，但Carrie在這兩年間除了取得專業證書外，更同時贏得不少友誼，更跟一位影星成為同學。「我上初班時遇到一些香港學生，其中一位竟然是毛舜筠，她沒有架子，跟大家相處得很開心，更經常一起研究廚技。」

無心插柳開餐廳

完成課程後，Carrie於2017年回到香港，隨即再重新投入廣告工作，一直無計劃開餐廳。但天氣總不似預期，世事總難料，Carrie在機緣巧合下見到一間觀塘的樓上舖位，她形容為十分有眼緣更立即租下，於2019年7月開設Le Monde法國餐廳。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

可惜餐廳開張之時，就正碰上社會運動，半年後又遇上新冠肺炎，Carrie指餐廳一開始便打逆境波，但卻從不氣餒，更不斷想辦法增加生意額。她說：「去年7月禁晚市堂食，對生意打擊很大，但當時我並沒有裁員，因想跟員工一齊捱下去，但後來捱不住才推出無薪假。而去年聖誕節原本有很多booking，我從歐洲訂了很多食材，但後來禁止晚上堂食，我便決定轉做到會，客人反應十分理想。」

藍帶美食吸引食客

經歷風雨飄搖的一年多，餐廳現今已擁有一群熟客，Carrie親自設計的一系列藍帶菜式，絕對是功不可沒，其中招牌菜法式紅酒燉牛臉頰肉，便是她從藍帶學到的。「牛面肉要用紅酒浸一晚，第二日把它煎香，用紅酒、白蘭地、香料及牛骨湯等熬成的汁醬再燴煮，十分花功夫。」

另一款人氣的法式慢煮油封法國鴨髀，便用上優質的法國油鴨髀，以香草、鹽及胡椒粉等調味後慢煮10小時，再放入焗爐焗至面層香脆。由於鴨髀帶油膩，故用上紅酒椰菜及紅酒啤梨做配菜，再伴以用橙汁、橙酒及雞湯煮的香橙醬汁，酸酸甜甜，十分美味。

▲ 法式紅酒燉牛臉頰肉(228元)：牛臉頰帶香濃酒香，入口軟腍，伴以法國傳統伴牛臉頰肉的配菜，包括洋葱、煙肉及蘑菇，味道滿有層次感。（湯炳強攝）

至於價錢就相當合理，主菜只需百多元便可吃到，甜品五、六十元已有交易，性價比高，絕對值得大家來捧場。

記者：招美寶