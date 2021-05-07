【變種病毒】本港累計出現11宗　8宗涉群組個案另3宗料抵港前已感染

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳國峰攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（７日）公布，新增3宗確診，1男2女，年齡介乎22歲至67歲，2宗本地感染包括一宗源頭不明，1宗輸入個案，本港累計確診11,802宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會交代詳情。

本港至今出現11宗染變種病毒個案，歐家榮指，除了8宗相關個案外，另有3宗社區變種病毒個案，其中一宗先前已被界定為輸入個案，餘下兩宗當局將再檢視，被列為本地個案的居於堅尼地道8號的菲傭個案（個案編號：11730），相信在抵港前已受感染。

另一名居於荃威花園僱主家的外傭（個案編號：11791），早前曾被界定為可能本地個案，抗體檢查屬陽性，相信亦是舊個案。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：陳麗娜

