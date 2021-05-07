【我的印度男友】導演以真實體驗創作　女神陳欣妍與印度男譜跨族裔戀情　

▲ 電影《我的印度男友》即將上映。

電影《我的印度男友》定於5月27日上映，而電影公司更發放了預告片，預告中見到一眾主演包括陳欣妍、成家宏（Karan Cholia）、張建聲、楊卓娜、陳珮思、喬寶寶等等在中環鬧市載歌載舞。

片中陳欣妍、成家宏演繹一段香港和印度跨族裔的愛情，講述 Krishna 早年跟⽗親從印度移居⾹港，他不喜歡⾹港，只因他在這裡被人歧視，家人又覺得他讀書不成，常常惹事生非，所以他不時嚷著要回印度。

直至有天，他巧遇香港「女神」Jasmine （陳欣妍飾） ，更發現對方是其新鄰居，Krishna對Jasmine一見鍾情，決定發奮力追女神，卻發現她早有個富豪男友（張建聲飾）。

▲ 陳欣妍為電影女主角。

電影由印度裔導演Sri Kishore執導，他在2012年開始定居香港，電影是根據他在香港的真實體驗寫成：「我是一名在香港教跳印度舞的老師，亦和一名香港女子結婚。我觀察了香港人的生活方式很多年。種種資料和經驗都有助我拍攝這部情感洋溢，亦令人精力充沛的電影。」

早前電影官方社交平台發布該片主題曲《印度咖喱因乜呢》，引網民注意，而歌曲是香港首隻混合了印度風格音樂的廣東歌，由《全民造星III》鄺旨呈主唱，至今不同平台的點擊率合共已20萬瀏覽人次。