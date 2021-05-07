【輸入個案】新增一宗輸入個案涉及22歲印傭　曾到長沙灣政府合署、大埔廣場馬太菲傭等

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。(資料圖片)

本港疫情持續，衞生防護中心今（７日）公布，新增3宗確診，1男2女，年齡介乎22歲至67歲，2宗本地感染包括一宗源頭不明，1宗輸入個案，本港累計確診11,802宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會交代詳情。

１宗輸入個案，涉及１名22歲印傭。歐家榮表示，該外傭在4月4日乘搭航班CX798抵港，於油麻地海景絲麗酒店檢疫，隨後到僱主位於大埔林村放馬莆一邨屋居住，暫未知是否染上變種病毒，抗體陰性，5月5日因強制檢測於太埔太和體育館採樣呈陽性，惟CT值高，除4月24日完成檢疫當日，曾到長沙灣政府合署3樓入境處辨事處，亦曾到訪佐敦薈美邦醫學體檢中心，以及大埔廣場馬太菲傭外，其餘時長時間在逗留僱主家中，相關家庭成員和入境處職員將被送入檢疫中心。他不排除該患者是復陽個案，故暫列為輸入個案。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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