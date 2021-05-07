【新冠肺炎】本地新增患者涉67歲家庭主婦　居興華二邨豐興樓染2種變種病毒

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳國峰攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（７日）公布，新增3宗確診，1男2女，年齡介乎22歲至67歲，2宗本地感染包括一宗源頭不明，1宗輸入個案，本港累計確診11,802宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會交代詳情。

2宗本地感染個案，患者包括一名與早前確診個案有關連的67歲婦人，自居於興華二邨豐興樓，是第11672宗女患者的母親，而第11672宗個案則與11643宗印度籍由杜拜抵港確診男子相關。婦人沒有病徵，5月5日被列為第11672宗女患者的密切接觸者，因發燒入院檢測，期後確診，被染出帶有N501Y和E484K變種病毒，CT值高達34，抗體陽性。

歐家榮補充，婦人的兒子、其女朋友和一名孫兒，曾於4月9日至5月1日與該婦人同住，被列為密切接觸者，檢測結果未有，為審慎起見，其兒子於中環置地太子Oliver's the Delicatessen的同事，以及其女朋友於置地廣場3樓Urban Bakery的同事亦須檢疫。上述3名密切接觸者，4月18日曾邀請數名朋友到深水埗福榮街37-39號參加生日派對，來賓涉及居映灣園、豪峰及康怡花園的傭工，早前上述列入強制檢測大廈，相關群組累計涉及8宗個案。

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