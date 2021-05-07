【不明源頭】華大基因29歲男職員確診　曾接種兩劑復必泰疫苗　行蹤涉及多間社區會堂

▲ 一名曾接種兩劑復必泰疫苗的29歲華大基因男員工確診，被列為不明源頭個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今（７日）公布，今日新增3宗確診，1男2女，年齡介乎22歲至67歲，2宗本地感染，1宗輸入個案，本港累計確診11,802宗個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日出現1宗本地無源頭個案，為一名29歲的華大基因男員工（個案編號：11,801），主要在華大位於大埔工業邨辦公室的2樓工作，最後上班日期為5月5日，由於工作繁忙，故過去1個月都在寫字樓內居住。另外，他亦會到華大負責的不同社區檢測中心及流動採樣站，協助分流、登記等，包括元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌北公園足球場、兆麟社區會堂、機場一號客運大樓離境大堂及屯門建生社區會堂。

此外，該男子最近曾去過多區的食肆，包括YOHO Mall的金田家、土瓜灣華苑茶餐廳、大埔墟麥當勞、屯門錦薈坊大家樂、東薈城牛氣、屯門的手作餃子專門店和一粥麵，及荃新天地的太興和譚仔三哥。

歐家榮指，該華大員工最近一次檢測陽性為5月4日，而由於他在實驗室工作，每周都會進行檢測，對上一次檢測結果陰性在5月2日。此外，他分別在3月20日及4月20日接種疫苗，已經完成接種兩劑復必泰疫苗，入院的病毒樣本及抗體均為陰性，但刺蛋白抗體為陽性，相信為接種疫苗後的影響，估計他可能已有保護性，故體內病毒量非常短暫及低。

被問到是否可能出現實驗室污染，歐家榮說患者在社區有許多活動，曾去過不同食肆，故中心無辦法判斷感染源頭。他指，現時有10名同事獲安排到檢疫中心，要視乎同事是否確診，才判斷到是否實驗室污染，如一直無同事確診，則可能找不到源頭；而中心亦已向患者逗留的華大基因大樓發出強制檢測公告。

至於是否可能出現樣本受污染，歐家榮稱現時看不到任何證據顯示化驗時有污染，中心為同一個樣本重覆做核酸測試，結果都是陽性，應該為真正的確診個案，如果懷疑實驗室有污染，應該同一時間檢測的其他樣本都有陽性，但無此情況出現。

新冠病毒檢測途徑：

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記者：徐紹軒