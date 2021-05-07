【暑天臨近】立夏之後熱火攻心宜調養精神　中醫推介4款養生祛濕湯水

▲ 立夏之後有何袪濕湯水，不如由中醫師推介一下。

在剛過去的5月5日為立夏，也就是代表夏天正式來臨，溫度明顯升高，炎暑將臨，雷雨也會增加，萬物開始旺盛的節氣。在春夏之交，從飲食習慣以至養生湯水又何要注意的地方，今次不妨由譚莉英中醫講解一下。

踏入5月的初夏，大家都留意天氣開始燠熱，雨水增多，譚莉英表示中醫認為「天人合一」、「天人相應」，說明人與自然息息相關。「四時氣候以春生、夏長、秋收、冬藏為變化規律。順應四時的氣候變化而調養精神，使人體的功能活動與外在的環境變化得到協調統一，才能達到健身防病的目的。」

▲ 譚莉英中醫介紹4款消暑湯水，有助清熱祛濕。(相片來源︰被訪者提供)

西洋參泡水 以益心氣

譚莉英說：「中醫認為，夏在五行中屬火，因夏季炎熱，與火的炎上相類似；五臟之中，心亦屬火，故云『夏氣通於心』，夏季天氣炎熱，心火亦旺，所以人的精神情緒也會隨之不穩定，急躁、易怒、心煩、失眠。故要保持心情舒暢，切忌發怒，因為『心為肝之子』，以防子病及母。還可以用蓮子心、玫瑰花、白菊花代茶飲，以清心火，疏肝氣，平肝陽，女士還能養顏美容。」

另外，夏季天氣炎熱，出汗較多而容易中暑，而出現頭暈、心慌、氣短，甚至昏厥的情況，除了要補給水份，譚醫師還建議可飲用淡茶或淡鹽水，以補充體液，促進血液循環和肝臟代謝。對於體質較弱的人，可以用西洋參泡水飲用，以益心氣，養心陰。「甚或飲用綠豆湯，它具有消暑益氣、清熱解毒、潤喉止渴、利水消腫的功效，才能預防中暑。」

值得留意的是，對於大多數人來說，她說夏天食慾不振屬正常的生理現象，這是因為機體為了調節體溫，導致更多的血液流向體表，使得內臟的血液供應相對減少，影響了胃酸分泌，從而降低了消化功能，因而夏季飲食多提倡減少油膩，多吃開胃菜。

除了這幾款消暑飲品，譚醫師也有以下湯水推介，可消暑祛濕降火︰

1 清熱祛濕湯

材料︰排骨500克、冬瓜500克、薏米80克、芹菜適量。

做法︰薏米提前半小時泡洗好備用，高壓鍋加水，將泡洗好的排骨瀝水下鍋，再配一點生薑，加適量白醋；將泡洗好的薏米下鍋，大火壓制開後，轉小火壓製40分鐘再減壓開蓋；加入冬瓜，開蓋煮20分鐘；煮好後，加適量細鹽、芹菜即可。

備註︰冬瓜有清熱解毒、利水消痰、祛濕解暑的功效，還有減肥的作用，配薏米吃有很好的美容效果。

▲ 清熱祛濕湯的薏米，適用於春夏天氣潮濕，或身體偏濕時飲用，有助改善水腫。

2. 滋陰健脾湯

材料︰取乾山藥、蓮子、百合、桂圓乾各15克，芡實、大棗、玉竹各10克，冰糖一大匙。

做法︰鍋中倒入3碗水，放入除桂圓於之外的原料；以中火煮開，改小火熬煮20至30分鐘；再加入桂圓乾繼續以小火煮2至3分鐘；最後加入冰糖，盛入碗中即可食用。

備註︰此湯水能健脾益氣，滋陰潤肺。玉竹有滋陰潤肺、生津養胃功效，芡實有補氣、健脾、祛濕功效。

▲ 滋陰健脾湯，玉竹有滋陰潤肺、生津養胃之功，芡實則有補氣健脾的療效。(相片來源︰被訪者提供)

3 健脾祛濕湯

材料︰乾淮山30克（或鮮淮山60克）、黨參15克、扁豆20克、五指毛桃20克。

做法︰用於煲雞湯或豬骨湯，先將肉類洗淨切開汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮90分鐘。

備註︰夏季易胸悶氣短的人，推薦可以常吃山藥。山藥益氣養陰，補脾益腎，且不容易上火，還含有大量的黏多醣，有助於提升人體免疫功能。山藥不僅可搭配大棗、紅薯、豆沙製成點心，還可與益氣養陰的銀耳和補中益氣、養血安神的大棗制成山藥補氣粥，可幫助緩解夏季胸悶氣短的症狀。

▲ 健脾祛濕湯內有乾淮山、黨參等藥材，山藥益氣養陰，有補脾益腎之效。(相片來源︰被訪者提供)

4. 祛濕開胃湯

材料︰取小白菜500克、花膠兩個、鯽魚350克、茶花籽油、大地魚粉、薑片適量。

做法︰將預先燉好的花膠倒入鯽魚湯中。蓋鍋蓋，大火煮滾後，倒入適量茶花籽油，並加入適量大地魚粉。最後放入洗淨的小白菜，煮滾後即可。

備註︰初夏的鯽魚味道鮮美，吃起來香甜可口，適當喝些鯽魚湯，有助於祛濕開胃、利水消腫，而從營養學角度來說，鯽魚富含優質蛋白、礦物質和維生素，極易被消化吸收，男女老少皆宜。

▲ 另外還可煲這款健脾開胃湯（麥芽谷芽豬肚湯），做法︰用麥芽20克，谷芽20克，黨參（天氣熱可用太子參）10克，加水煲豬肚，可以健脾開胃。(相片來源︰被訪者提供)

▲ 除了湯水，還可自製這款健脾粉︰將淮山、芡實、去芯蓮子按1︰1︰0.5的比例打成粉，每天早上挖幾勺來吃，對調養脾胃非常好。(相片來源︰被訪者提供)

記者︰馮柏偉

