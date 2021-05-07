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【疫苗接種】康復者出院不足9個月視作完成接種人士　否則須打多一針

社會 16:17 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衞生防護中心總監林文健。（陳國峰攝）

政府今日（7日）公布最新檢疫安排，倘市民完成疫苗接種，即已接種兩劑新冠疫苗並相隔逾14天，一旦被列作緊密接觸者，即可縮短檢疫期7天至14天。衞生防護中心總監林文健表示，若康復者出院不多於9個月，亦視作為完成疫苗接種人士；至於出院逾9個月的康復者，只須接種多一劑科興或復必泰疫苗後，同樣視作為完成疫苗接種。

衞生防護中心公布，根據防護中心聯合科學委員會及行政長官專家顧問團的建議，不涉變異病毒株的本地確診個案密切接觸者，如證明已完成接種2劑疫苗、相隔14天；在進入檢疫時首日呼吸道樣本聚合酶連鎖反應（PCR）檢測結果為陰性，以及抗體測試結果呈陽性的人士，檢疫期將由現時的14天減至7天，並可以用家居檢疫取代入住檢疫中心，檢疫人士要配合電子監測。

至於涉及變種病毒株個案的密切接種者，他指，若符合上述條件，以及第7日和第12日在檢疫中心的樣本亦屬陰性，在檢疫中心隔離日數可由21天減至14天，之後進行7天自我監測，仍要在第19天再到社區檢測中心進行強制檢測。

林文健指，抗體測試涉數種類型，包括新型冠狀病毒刺突蛋白測試（IgG），可針對目前核酸技術疫苗；另一種為替代中和抗體測試，兩種測試均有抗體濃度客觀指標作出比較。他指，有關測試可以分辨有關人士是感染後或是打針後產生抗體，衞生署和醫管局可進行2種測試，會逐步加大測試容量。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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