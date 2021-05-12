【夫妻同心】鍾麗淇感恩丈夫陪闖難關　夫婦共患難令愛昇華

▲ 鍾麗淇夫婦齊共患難。令那份愛昇華。

當媽不容易，要照顧患病子女的父母更不容易，要付出的心血更多！鍾麗淇（Margaret）為兩女之母，長女Isabella於半歲時患上罕見基因病四號染色體缺損綜合症，現今女兒已10歲多。

伴女兒抗病的路不易行，鍾麗淇這位「最強媽媽」接受TOPick訪問，鍾麗淇慶幸有丈夫Nardone Ruggero一同攜手走難關，成為Margaret最強大的後盾：「他是一個很有負責任感的人，永遠不會覺得他會放棄，亦不會令我失望。」

二人結婚11年一直恩愛如昔，說到夫婦相處之道，鍾麗淇謂婚後切忌失去自我：「二人相處上並非要犧牲自己，而是相互遷就。」

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▲ （黃建輝攝）

轉行創業教瑜伽

鍾麗淇於2005年放棄經營了10年的演藝事業，轉跑道當上瑜伽導師，她對娛樂圈沒多點眷戀，全心投入瑜伽事業。

Margaret解釋說：「我太喜歡瑜伽啦，人要朝著對工作的熱情作出選擇，那段期間我希望有一個新開始，對新事業充滿期望，只想教好學生。沒甚麼是放不低，好多朋友到今時今日依然做娛樂圈，我覺得各有各好。」

▲ 鍾麗淇於2005年開展瑜伽事業。（取自instagram）

很多人認為藝人以自己作「生招牌」容易招來客源，不過藝人轉行亦有難處：「外間會覺得我是演員，純粹掛個名做生意，所以那段期間對我來說是一大挑戰，要花多些功夫證明給大家知我是很認真。我要不斷去外國進修，學得更好，因為教人並非鬧著玩，是教導一個人的身心。」

當年事業上重新出發，愛情路上亦然，2005年與梁榮忠結束8年情後，兩年後鍾麗淇遇上現在的丈夫Nardone Ruggero。

▲ 鍾麗淇跟丈夫Nardone Ruggero結婚11年。（取自instagram）

丈夫幽默又孝順

Ruggero為中意混血兒，她某次跟一眾閨蜜外出消遺時彼此邂逅。

鍾麗淇回憶說：「我某位朋友主動上前認識他，之後我也跟他傾偈，慢慢發覺大家很投契，記得我們談到釣魚這話題，他懷疑我說謊，我心想為何要騙你？又不是懷著目的去結識，之後他就考我，問我用那牌子的魚竿，這些奇怪問題令我們談得更深入。」

說到丈夫Ruggero最大的吸引力，鍾麗淇欣賞他富幽默感：「他搞笑得來又好認真。」

另外丈夫是孝順仔一名，鍾麗淇說：「我揀另一半時會看他如何對待家人，這點很重要，除疼錫家人外，逢周日他會返家跟爸媽食飯，而我亦會陪爸媽飲荼，倫理關係對我們而言很重要。」

▲ 婚後二人一直恩愛。（取自instagram）

不對愛情失信心

當年舊愛梁榮忠出軌導致分手，這次感情重創卻未有影響鍾麗淇對愛情的信心：「一向抱著這心態----透過從前的經歷令自己變得更好。當事情發生了，就想方法盡量平靜處理，令將來變得更好。」

Margaret續說：「拍拖時發生這些事，當然感失望和不開心，但不會令我失去自信，當件事發生令兩個人不能在一起，是注定的吧！人已經盡力了，盡量令件事更好，但不可以勉強。」

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夫妻同甘共苦

鍾麗淇於2010年與Nardone Ruggero結婚，翌年誕下長女Isabella。長女於半歲時，卻確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」。

Margaret跟丈夫攜手面對，相互扶持：「如果沒有一個好伴侶去共同面對，相信要承受的壓力會更大，他是一個很負責任的人，雖然我們性格迥異，但家庭將我們緊緊地牽引在一起。」

當初大女出院返家後，她會叫丈夫閒時出海釣魚，而自己亦會做一下瑜伽，時刻提醒彼此要放鬆：「老公的陪伴對我有一定的幫助，令很多事情也變順暢，不會令整條路更難行。」

夫婦間同甘共苦一起走過難關，是一種頗大的考驗，而有著信任是很重要。「直至今時今日永遠不會覺得他會放棄，亦不會令我失望，因為我知道儘管事情不成功，但明白他已經盡力。當我成為他的太太後，便感覺著大家一起行，你行得慢時，我就行得快一點，永遠保持著這平衡。」

照顧小朋友難免有負面情緒，鍾麗淇坦言丈夫承受了不少：「大女出生後3至4月我有少許產後抑鬱，當時我跟丈夫說，以前拍拖時我給予你9成耐性，但大女出世後，我只能給予你1成耐性，所以他講的笑話我未必笑得出。我們一向直接溝通，不想他以為我無故發脾氣，形成一個惡性循環令雙方關係變壞。」

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相互遷就而非犧牲

今年7月為二人結婚11周年，說到夫婦相處之道，除了要坦承相對，婚後別失去自我：「經常以媽咪身份教導年青人，兩人拍拖或結婚是一種相處，我們不需要犧牲自我。跟老公的相處就是相互遷就，譬如我喜愛做瑜伽，但他不愛，我不會為此而放棄這喜好，只是由以前一星期上8堂瑜伽，為了跟他拍拖改為一星期玩5次。」

縱然已是老夫老妻，不過鍾麗淇的丈夫也會做些甜蜜事：「他有浪漫及細心的一面，會做些好肉麻的事，譬如一起床望著我說：『你好靚！』，幾sweet。」

鍾麗淇續說：「好肯定他就是我生命裡的soulmate，未必人人都有著這種經歷，但我就有很大的感覺。我很喜歡他，很愛他；他亦很愛我，雖然是好肉麻，人生不會遇到比老公待我更好的人，他是最好的。」

▲ （黃建輝攝）

好姊妹感覺深厚

生活上除丈夫的扶持，閨蜜的支持亦賦予力量，鍾麗淇與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡組成「七魔女」，是娛圈有名的姐妹團之一。

她們不時相約聚會，到今感情有增無減：「有人說在娛樂圈找不到真朋友，但我覺得若你本身不太信任人，身處任何地方也不易結識朋友，從相處中我可以感受那份真誠，而我們幾個也沒有鬥心，大家很談得來，互相信任及愛對方。」

▲ 鍾麗淇與囚好姊妹組成「七魔女」。（取自instagram）

成立基金關愛特殊兒童

一眾好姊妹愛屋及烏，她們很疼錫鍾麗淇的長女Isabella，不時來家探望她：「起初都擔心一班好姊妹如何跟Isabella相處，她未必懂說話，行動又比正常小朋友慢。通常我會教她們如何跟Isabella玩和跳舞，了解她喜歡聽甚麼音樂，這樣亦啟發我成立BEYOND兒童特殊基金，希望讓更多香港人了解特殊兒童。」

原來大女患病之初，鍾麗淇不欲打擾一班好姊妹，直至某次Isabella病況頗危急，情緒已至臨界邊緣，她忍不住向好姊妹傾訴：「那時Isabella接近3歲，我第一次跟好姊妹分享我的壓力，當時Isabella的情況很危險，我快要崩潰兼不知如何是好，自此姊妹們便明白我的壓力來源，亦經常問及Isabella的情況。」

她感動地說：「一直以來她們很支持我，當發生了一些事情，不但當事人感辛苦，身邊人或更痛苦，因為她們不知如何幫忙，閒時陪我做喜歡的事情，已是最好的支持。」有愛陪伴，不怕路長崎嶇。

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場地提供：Harlan's (The ONE)

化妝: Make up by Lavinia

記者：游艾維

同場加映：孟希璘專訪