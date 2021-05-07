【假貨疑雲】YouTuber大J揭大埔業務超市售簡體字貨品　超市回應：已將相關產品下架

▲ 大埔業務超市疑出售冒牌貨。

日本「業務超市スーパー」（業務超市）日前登陸大埔廣福道，成為首間位於香港的海外分店，主打平價、業務餐廳用的大Size食品，然而其出售的貨品卻被質疑有魚目混珠之嫌。不過，YouTuber大J昨日（6日）上載影片，質疑該店出售的帆立貝為冒牌，另外北極貝的包裝是簡體字。

大J 昨日上載影片，指超市內出售的其中一款帆立貝，包裝與日本北勝水產幾乎一樣，但封面英文串字卻由「HOKUSHO」變成「HOKASHO」，而且側面寫上「北騰水產」，地址亦與真貨有所出入。

要待店舖負責人出來澄清，到底這件貨品是真貨還是假貨，還是另一間公司，只是包裝巧合地一樣...我自己也覺得講不通。

▲ 大J拍片直擊業務超市。（影片截圖）

出售簡體字貨品

大J亦發現，超市內有簡體字包裝的產品，如一款售價270元的加拿大北極貝，就印有簡體字，懷疑於日本並沒有出售相關產品。

日本業務超市肯定沒有這貨品買，只是香港代理自己入貨回來。

事件引起網民熱論，有網民發現淘寶有出售一模一樣的「北騰水產」帆立貝和加拿大北極貝，據淘寶網資料顯示，「北騰水產帆立貝柱」為大連盛華海產食品有限公司產品。

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負責人：沒有刻意出售冒牌貨

TOPick記者昨日前往該店，亦發現部分貨品並非日本貨，例如廚師腸。店舖負責人回應傳媒查詢時表示，店內九成貨品由日本入貨，但有部分產品如水產並非日本貨，店舖亦沒有標明為「日本貨」。貨品主要由供應商提供，沒有刻意出售冒牌貨品，不過目前已將相關產品下架。對於有人質疑業務超市為冒牌店舖，有網民向日本總公司查證後，證實該店屬香港代理取得日本授權在香港開分店。

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責任編輯：王明芳

