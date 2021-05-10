【零歲】陳展鵬憶出道即遇低潮信心全心　「煎pan」婚後重整步伐再戰樂壇

▲ 陳展鵬認清定位再戰樂壇。

2016年憑劇集《城寨英雄》勇奪視帝的「煎Pan」陳展鵬，除近日有新劇《逆天奇案》播出，陳展鵬同時相隔約20年再以《零歲》再戰樂壇。回想初出道即遇低潮，令「煎Pan」陳展鵬對成為歌手留下烙印。

▲ 陳展鵬相隔20年再戰樂壇。（湯炳強 攝影）

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歌手是夢想，也是烙印

TVB第7期藝員進修班入行的煎Pan，同期同學包括吳家樂、劉愷威、張松枝等。1999年經引薦簽約當時全球規模最大的寶麗金唱片公司出道成歌手。

煎Pan實現夢想的同時也留下烙印：「第一次做歌手是夢想，由訓練班、演員到簽唱片公司，感覺和現在很大分別，那時像小朋友的一個夢想，做歌手突然有很多人關注，很多很美好的事都會發生，是很好的經歷，但也是一個烙印。」

對歌唱夢充滿熱誠，但現在回想，自感當時確實力不足。「好簡單，如你上台表演是排在Eason（陳奕迅）後面，自己會有壓力，因觀眾真是聽完Eason便會走，或看看謝霆鋒拿起結他，很清楚要表達甚麼，但自己就想在唱歌上有何想講呢？」

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起步出師不利

煎Pan入行的時期碰上97年後的金融風暴，當時經濟環境欠佳，他認為當時做樂壇新人是生不逢時，也感到十分吃力：「做歌星需要的資源很多，自己雖已儲了一筆錢，都花了做歌手工作，最後也全部花光，因為很多宣傳要出席，許多時都是自資置裝、打扮。」

▲ 陳展鵬在《衝鋒隊怒火街頭 》飾演陳小春弟弟。（網上圖片）

由97年回歸到歷03沙士，煎Pan的「天不怕地不怕」憧憬也逐漸被磨滅：「我想當時我繼續當歌手，可能已經做不到這行。因為也要配合天時地利人和，我第一套電影是陳木勝導演的《衝鋒隊怒火街頭》，後來有數間經理人公司希望簽我，但97（金融風暴）再加沙士，令整個大環境很差。」

新人時期的煎Pan對前途十分茫然，以致後來突然被樂壇淘汰：「以前別人問我（當歌手）想做甚麼，連我自己也不知道想怎樣，自己究竟甚麼定位完全無概念，所有事情都是唱片公司幫我處理，其實很出事，不知道自己想表達甚麼。」

這個烙印也令煎Pan輸給自己，選擇逃避成為歌手，回憶過去，煎Pan坦言輸給自己是最慘的。煎Pan第一次的歌手夢大約一年多左右便醒了，也令他不再只看到歌星的表面風光，而那種虛榮其實不是這般好玩的。

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放下身段再戰樂壇

在決定繼續在娛樂圈發展時，煎Pan決定加入亞視由低做起，因著演戲，令他可以繼續在幕前發展：「如果我堅持當歌手，因不清晰自己要做甚麼，可能最後也要退出娛樂圈，縱然很喜歡這行，但自己不是大把錢的人，要支撐自己追夢，就要找搵到錢的工作去做，這個經歷讓我明白，就算做自己喜歡的事，但很多因素未必可以令我走到最尾。」

▲ 19年，陳展鵬與單文柔愛女出世。（IG圖片）

2021年煎Pan終有機會再圓歌手夢，但他坦言：「最初對再做歌手有點抗拒，始終是一個烙印，但真的很想再嘗試，也很想表達一些東西，希望可以嘗到更多。」

20多年過去，成為視帝的煎Pan放下包袱再出發，當中雖然有困難，但煎Pan明白辛苦是必須的：「好像拳手，你覺得打人多還是被打多較好？如不被打又怎會贏？大家都是在鬥捱，這是人生的道路，做演員、歌手也必須經歷這些經歷。」

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經歷愈多便會發現自己的渺小，煎Pan感謝上天的眷顧，令他關關難過關關過，也因為這些種種的經歷令煎Pan的人生變得精彩。

同場加映：林二汶訪問

化妝：Gabbie Lee

埸地：唯港薈 Hotel ICON

攝影：湯炳強

記者：鄭嘉瑤