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【抽起資助】持續進修基金6項課程除名　涉商業專科學校所有基金課程

社會 16:39 2021/05/07

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勞福局稱，6項持續進修基金課程需除名。（資料圖片）

勞工及福利局今日（7日）宣布，即時從持續進修基金的可獲發還款項課程名單中，剔除香港商業專科學校開辦的所有基金課程的登記，一共有6項。

局方解釋，基於香港商業專科學校違反基金的批准登記條款，該培訓機構相關基金課程的負責人及課程總監已於早前一宗串謀欺詐的刑事案件認罪及被判刑。

在案件起訴階段，該6項課程已由去年1月24日開始被暫時除名，而按照基金條款規定，該培訓機構自當日起不得以基金名義宣傳該6項課程或招收學生。該6項被除名的基金課程名單，已上載至持續進修基金辦事處網頁

勞福局發言人強調，基金辦事處會繼續密切監察培訓機構的基金課程。除核實學員的出席記錄、評核結果及申領發還款項的事宜外，基金辦事處亦會突擊視察培訓機構，確保培訓機構完全遵守基金批准登記的條件。

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責任編輯：吳卓峰

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