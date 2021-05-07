【網上學習】一口田慈善教育基金推網上平台 逾150個益智工作坊在家學習

教育界真係好多傻人，不但出錢出力，更加要花盡心思，怎樣才能幫到小朋友有個快樂、充實的童年，無錯，「快樂」與「充實」是可並存的，但要平衡，但在疫情的一年，家長們都會覺得「學都無返，仲玩？」上多幾堂網課，學得幾多得幾多。偏偏我這位朋友就籌辦一個網上活動平台，提供150多個益智工作坊、親子講座、互動音樂會及網上遊戲，供兒童、青少年及家長免費享用。

這位朋友就話：「過去一年多，不論孩子還是成人，生活皆受到疫情影響，外出以及參加活動的自由備受限制，精神科醫生指出，受抑鬱及焦慮困擾的兒童、家長及家庭，數字節節上升。」

她覺得，若果學童在家可以說是「長困難顧」，在家都要做有意義的活動，而家長最想就更加是戒除小朋友的「打機癮」，不過岔開講，家長成日呻不想小朋友打機，但部機是誰買的呢？

我這位朋友為了給小朋友一個有意義的網上平台，就動用慈善基金，建立一個免費網上平台，邀請名師加盟，提供各類型活動，務求讓有需要的兒童、青少年及其家長，在足不出戶的情況下，亦能積極享受生活，充實自己。

平台設有三大部分：『工作坊』（Workshops）、『活動區』（Events）及『遊戲區』（Games），兒童只需登入網址簡單登記，即可免費參與『工作坊』及『遊戲區』，而專為家長及公眾而設的『活動區』則毋須登記。

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平台有趣味中英文、唱歌班、生活禮儀、STEM學堂、武術、手工班等等。這位教育傻人朋友就是一口田慈善教育基金主席許芷茵，而平台就由友邦慈善基金支持成立，名為「友邦慈善基金網上健康樂園」。她說：

預計3,000個家庭可受惠，希望更多教育有心人可加入幫忙，更重要是家長支持，小朋友習慣使用平台才是真正幫到小朋友。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚十點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。