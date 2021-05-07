【聲夢傳奇】蓮姐林君蓮崩潰爆喊　Chantel臨時身體不適不能應戰

▲ 眾學員在《聲夢傳奇》繼續面對重大挑戰。

《聲夢傳奇》在上周完成第二輪比賽，14位學員分成紅、藍兩隊對戰。紅隊最後以97分大勝藍隊78分，經過藍隊導師商議後，林沚羿（Venus）慘被淘汰。

現時留下的成員有紅隊7位學員，包括：冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。

另外以及藍隊剩下6位學員包括：炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。

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▲ 紅隊 Aska及Archie非常合拍，有突破性表現。

紅隊藍隊繼續作賽

在本周六（5月8日）播出的第5集《聲夢傳奇》，開始進行第三輪比賽，紅藍兩隊會以回合制形式進行對戰，總共5個回合。每個回合都有限定主音人數，而同組隊員可以用其他形式一齊演出。

25位專業評審看完兩隊演出後進行評分，最後以局數決定負方要淘汰多少位學員，如果局數是3：2，負方需淘汰1位學員；如果4：1，負方需淘汰2位學員；如果5：0，負方需淘汰3位學員。

今集會率先進行首兩個回合，紅隊7位學員對藍隊6位學員，藍隊在少一個學員的情況之下，能否扭轉弱勢？

在第一回合，紅藍兩隊各自派出兩位主音，紅隊派出張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie），藍隊則派出鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）。

▲ 藍隊 Kaitlyn與紅隊Windy對決。

張馳豪冼靖峰獲好評

紅隊張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）首次以二人男子組合迎戰，二人非常合拍，更有突破性演出。舞蹈總監Sunny Wong 更大讚：「一出嚟擺Pose，好似睇緊演唱會咁！」

藍隊鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）選了韓國女團BLACKPINK的歌，二人擔任主音，與同組的炎明熹（Gigi）及「蓮姐」林君蓮（Kaitlyn）組成女團跳舞出戰，並邀得麥秋成幫她們編舞及排練。

▲ 藍隊「蓮姐」 Kaitlyn排舞時受挫折而崩潰爆喊。

蓮姐受挫折崩潰

不過，蓮姐從未學過跳舞，排舞時受到極大挫折而崩潰，更被麥秋成批評稱：「我諗你輸梗！」。

蓮姐擔心連累其他隊友，更在排舞室及洗手間「爆喊」。四人演出後，評審之一的張佳添卻狠批：「一個A貨嘅BLACKPINK！」其他評審會否有同樣看法？

在第二回合，紅藍兩隊各自派出一位主音，藍隊派出林君蓮（Kaitlyn），紅隊則派出詹天文（Windy）。二人在上兩輪比賽都取得非常高分，一直被評審看高一線。不過，二人在今個回合同樣遭到挫折。

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導師Gin Lee落淚

紅隊Windy找來姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman）一齊跳舞，三人以女團出戰。Chantel在正式錄影前2小時，因身體不適而不能參賽，Windy最終單人出戰。Eric Kwok直指：「我覺得呢隻歌唔係咁唱，係再放好多！」

至於藍隊蓮姐，評審舒文看完演出亦直言：「係咪有嘢發生咗？你以前有個Focus，今日係無咗！」

蓮姐在台上再度落淚，導師Gin Lee李幸倪亦不禁落淚，蓮姐能否重拾信心擊敗Windy，為藍隊爭取勝利？

▲ 藍隊導師Gin Lee李幸倪亦不禁落淚。