【靚太廚房】名廚教煮松茸魚湯浸花膠　含豐富骨膠原蛋白質女士必食【附浸發花膠貼士】

▲ 名廚周世韜教家中輕易煮高級中菜。

如果想在母親節大顯廚藝，煮出猶如置身於高級中菜廳享用的菜式，入行23年、擁有豐富經驗的名廚周世韜師傅，會教大家在家中如何煮出被視為「女士恩物」的松茸魚湯浸花膠，並且分享浸發花膠貼士。

▲ 周世韜現職美麗華集團營運及廚藝總監─中式菜系。（湛斯雅攝）

韜師傅現職美麗華集團營運及廚藝總監─中式菜系，擁有23年豐富經驗。他早在15歲入行，30多歲已當上著名中菜館行政總廚，經常鑽研不同的菜式。

▲ 花膠含豐富蛋白質及骨膠原。（湛斯雅攝）

適合男女老幼 更是「女士恩物」

雪白的魚湯配上彈牙的花膠，韜師傅指這道菜式營養價值非常高。花膠含豐富蛋白質和骨膠原，魚湯亦富含蛋白質，而松茸有很高的纖維，

這數種東西混合在一起，營養價值相當豐富，同時對皮膚來說，提供很高的骨膠原，是女士的恩物。

產後或坐月中的媽媽，韜師傅建議可用白花膠代替普通的花膠，因為前者營養價值更高，菜式可當作進補湯品。不過他提醒正餵哺母乳的媽媽，吃花膠有機會阻塞乳腺，故進食前可向醫生查詢。

▲ 準備材料。（湛斯雅攝）

材料（2至3人份量）

鯪魚 1條（10-12兩）

花膠（17頭） 1片（已浸發）

乾松茸片 6-8片

萵筍 2-3兩

腐皮 1.5兩

豆腐（可加可不加） 1/3磚

熱水 3斤（1500毫升）

薑 數片

白胡椒 適量

脆漿粉 適量

蜜豆仁（裝飾用） 適量

金華火腿（裝飾用） 適量

準備

1. 預先一日浸發好花膠。

2. 沖洗乾松茸片，浸水備用。

3. 洗淨鯪魚及去除鰓和內臟，將魚開肚，在魚背切數刀以便煮熟。

4. 萵筍切絲。

5. 腐皮切絲。

6. 薑切片。

7. 根據包裝上的指示調出適量脆漿。

8. 豆腐加水放入攪拌機打成糊狀。

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做法

1. 煎香鯪魚。

2. 鯪魚煎至半熟時加入薑片。

3. 鯪魚煎至金黃色後，將鑊中多餘油分掃走，用鑊鏟將鯪魚弄碎。

4. 敲碎數粒白胡椒，與鯪魚和薑一同煎香。

5. 加入3斤水至鑊中，開大火，煮10-15分鐘。

6. 加入豆腐。

7. 魚湯煮沸後，用過濾網隔渣，備用。

8. 將萵筍絲、腐皮絲汆水，備用。

9. 煮熟蜜豆仁，備用。

10. 將花膠汆水，備用。

11. 松茸片連水倒入鑊中煮沸，加入魚湯。

12. 加入少量鹽和糖調味。

13. 將花膠放入魚湯，浸泡10至15分鐘至入味。

14. 印乾花膠，沾上薄薄一層脆漿。

15. 將花膠用小火慢慢煎香至金黃色，上碟備用。

16. 將萵筍絲、腐皮絲放入鑊中，加入松茸魚湯煮熱。

17. 上碟，先放魚湯。

18. 花膠鋪面。

其他替代材料

在選魚方面，韜師傅指一個好的魚湯，最重要是顏色夠雪白，喝下去夠濃厚，

我自己會選擇白鰂魚，梭羅魚。如果想再高級一點的，例如用東星斑的骨、頭腩去做，亦都可以的，也很鮮甜。

另外，乾松茸片亦可以用靈芝菇或秀珍菇代替。

浸發花膠貼士

1. 將花膠洗淨。

2. 用中火隔水蒸約30至40分鐘。

3. 將花膠放入冰水。

4. 放入雪櫃浸發10至12小時。

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記者：鄭樂晴