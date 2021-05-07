【靚太廚房】名廚教煮松茸魚湯浸花膠 含豐富骨膠原蛋白質女士必食【附浸發花膠貼士】
如果想在母親節大顯廚藝，煮出猶如置身於高級中菜廳享用的菜式，入行23年、擁有豐富經驗的名廚周世韜師傅，會教大家在家中如何煮出被視為「女士恩物」的松茸魚湯浸花膠，並且分享浸發花膠貼士。
韜師傅現職美麗華集團營運及廚藝總監─中式菜系，擁有23年豐富經驗。他早在15歲入行，30多歲已當上著名中菜館行政總廚，經常鑽研不同的菜式。
適合男女老幼 更是「女士恩物」
雪白的魚湯配上彈牙的花膠，韜師傅指這道菜式營養價值非常高。花膠含豐富蛋白質和骨膠原，魚湯亦富含蛋白質，而松茸有很高的纖維，
這數種東西混合在一起，營養價值相當豐富，同時對皮膚來說，提供很高的骨膠原，是女士的恩物。
產後或坐月中的媽媽，韜師傅建議可用白花膠代替普通的花膠，因為前者營養價值更高，菜式可當作進補湯品。不過他提醒正餵哺母乳的媽媽，吃花膠有機會阻塞乳腺，故進食前可向醫生查詢。
材料（2至3人份量）
鯪魚 1條（10-12兩）
花膠（17頭） 1片（已浸發）
乾松茸片 6-8片
萵筍 2-3兩
腐皮 1.5兩
豆腐（可加可不加） 1/3磚
熱水 3斤（1500毫升）
薑 數片
白胡椒 適量
脆漿粉 適量
蜜豆仁（裝飾用） 適量
金華火腿（裝飾用） 適量
準備
1. 預先一日浸發好花膠。
2. 沖洗乾松茸片，浸水備用。
3. 洗淨鯪魚及去除鰓和內臟，將魚開肚，在魚背切數刀以便煮熟。
4. 萵筍切絲。
5. 腐皮切絲。
6. 薑切片。
7. 根據包裝上的指示調出適量脆漿。
8. 豆腐加水放入攪拌機打成糊狀。
點擊了解做法詳情：
做法
1. 煎香鯪魚。
2. 鯪魚煎至半熟時加入薑片。
3. 鯪魚煎至金黃色後，將鑊中多餘油分掃走，用鑊鏟將鯪魚弄碎。
4. 敲碎數粒白胡椒，與鯪魚和薑一同煎香。
5. 加入3斤水至鑊中，開大火，煮10-15分鐘。
6. 加入豆腐。
7. 魚湯煮沸後，用過濾網隔渣，備用。
8. 將萵筍絲、腐皮絲汆水，備用。
9. 煮熟蜜豆仁，備用。
10. 將花膠汆水，備用。
11. 松茸片連水倒入鑊中煮沸，加入魚湯。
12. 加入少量鹽和糖調味。
13. 將花膠放入魚湯，浸泡10至15分鐘至入味。
14. 印乾花膠，沾上薄薄一層脆漿。
15. 將花膠用小火慢慢煎香至金黃色，上碟備用。
16. 將萵筍絲、腐皮絲放入鑊中，加入松茸魚湯煮熱。
17. 上碟，先放魚湯。
18. 花膠鋪面。
其他替代材料
在選魚方面，韜師傅指一個好的魚湯，最重要是顏色夠雪白，喝下去夠濃厚，
我自己會選擇白鰂魚，梭羅魚。如果想再高級一點的，例如用東星斑的骨、頭腩去做，亦都可以的，也很鮮甜。
另外，乾松茸片亦可以用靈芝菇或秀珍菇代替。
浸發花膠貼士
1. 將花膠洗淨。
2. 用中火隔水蒸約30至40分鐘。
3. 將花膠放入冰水。
4. 放入雪櫃浸發10至12小時。
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記者：鄭樂晴