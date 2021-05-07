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【食用安全】劏魚落鑊油炸驚見百條小蟲　寄生蟲從魚肉內鑽出極速蠕動

食用安全 17:38 2021/05/07

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泰國一名網民劏魚落鑊油炸後，驚見鑊中出現上百條小蟲。

肉類海產易受寄生蟲感染，食用前需小心處理。日前泰國就有一名網民分享恐怖經歷。她將魚肉落鑊油炸前，疑未將魚肉清洗乾淨，油鍋不斷冒出白色泡泡，原來是多條白色幼蟲因高溫而被迫出來，極速蠕動，場面驚人。

一名泰國網民iangnaka在TikTok上載手機影片，她表示自己早前從街市買魚，回家後落鑊烹調，打算做成炸魚，卻驚見魚肉內冒出大堆白色泡沫，看真才發現是幼蟲，只見多條小蟲在鍋內極速蠕動，令她當場被震懾住。

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不少網民留言直呼噁心，甚至表示會對下廚煮魚帶來陰影。有網民就認為，事主可能是煮魚之前，未有徹底洗淨魚肉。也有人認為魚肉內本身已被大量寄生蟲寄存，因高溫烹調才不得已被逼出來。

感染寄生蟲6大徵狀

寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

  • 腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉
  • 體重減輕
  • 肛門痕癢
  • 如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段
  • 如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎

食物應徹底洗淨煮熟

食安中心指出，生的淡水魚（如鯇魚和大頭魚）或會被中華肝吸蟲寄生，可致人體肝臟內膽管梗阻、發炎，並有致癌風險。而同時，海魚亦可被蛔蟲、縧蟲和吸蟲等寄生，寄生蟲如進入人體重要器官，可致嚴重併發症。市民應從衞生可靠的地方購買新鮮食物，並避免進食生或未經煮熟的肉類海產，而食物亦應徹底清洗。

同場加映：高低水銀深海魚全面睇

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同場加映：【活得健康啲】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

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責任編輯：羅嘉欣

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