【最強媽媽】大仔憑《造星2》組男團P1X3L+細仔14歲入大學　雙職媽媽成兩子榜樣︰感激她陪伴追夢

▲ Marco及Manson非常感激媽媽一直以來的陪伴，更視她為榜樣。

三孩之母袁偉青（Greennie）擔當著非一般的「母親」角色──大仔是《全民造星II》出道的跳唱組合P1X3L成員葉振弘（Marco），細仔則是14歲就跳級入讀理大的數學神童葉振延（Manson）。

她同時亦是重慶烤魚店的老闆娘，疫情前最高峰時更坐擁6間分店。既能相夫教子、打理好家務，又可把事業兼顧得妥妥當當，難怪兩子也大讚：媽媽是世上最特別的女強人，是我的好榜樣。

「我是個比較執着的人，決定了做一件事時就一定要做好它，不會半途放棄。」還記得5年前跟Greennie做訪問時，當時的話題是圍繞著她如何以門外漢的身份踩入飲食界。相隔數年，這次和Greenie談得最多的卻是她兩位兒子。但不變的是，兩子的故事同樣精采，而且也遺傳了媽媽那份執著的性格，不成功不罷休。

▲ Greennie分享與大仔Marco（中）及細仔Manson（右）的相處之道，最重要是著重平衡，互相肯願意付出，並要因材施教，盡量陪他們一起追夢。

大仔愛唱跳夢想踏星途

Greennie的大仔Marco曾參加ViuTV的《全民造星2》比賽，雖然20強止步，但幸運地獲公司賞識組成跳唱組合P1X3L入行，她說知道兒子自細就對唱歌跳舞非常有興趣，就決心要好好栽培他。

中三、四他跟我說喜歡唱歌，我就找了位聲樂老師教他，又幫他報讀聲樂課程，短短一年已考獲8級聲樂。後來他對跳舞有興趣，我就不停搵資料，最後決定去韓國，當年我甚至陪他飛到當地找學校及租屋，待一切順利才離開。

不過在《造星》被淘汰時，Marco曾一度以為自己的星夢幻滅。「那晚回家後我腦海是一片空白，呆坐廳裡到天光。因為比賽時的壓力偏大，突然很不習慣沒有壓力的生活，又擔心失去了入行的機會。」

幸而辛苦沒有白費，他獲公司邀請加入男團，那刻他最想通知的人就是媽媽。

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感激媽媽無私陪伴追夢

我無時無刻也很感激媽媽全天候相伴去追夢，因為我做的事並非正常年輕人會做，這個年紀理應專心讀大學，或是讀書要叻才符合到大眾眼光。但我卻喜歡唱歌跳舞，選擇18歲出來打工，她仍百分百支持我，單是這一點已經很特別。

誰不想望子成龍？原來Greennie之所以肯放手讓兒子無顧慮地去做自己想做的事，全因Marco成長中的一件小事而引發。當年剛上中學的他為了要放棄學了10多年的跆拳道就跟媽媽吵架，甚至離家出走，Greennie最後要與丈夫尋遍整個屋苑及翻看閉路電視片段才尋回他。

「這件事給了我一個教訓，萬一他出了意外怎辦？隨後我的心態也改變了，會盡量幫他完成想做的事，而並非迫他做不愛的事，他快樂才是最重要。」

數學奇才細仔14歲入大學

而細仔Manson亦與哥哥一樣，早在年紀輕輕時找到自己的興趣。智商達141的他在1歲多時已懂得背乘數表，3歲還學會了加減乘除，是一名數學天才。小學時他更嘗試報考國際普通中學教育文憑（IGCSE）及A-Level，最終考獲佳績獲理大破格取錄入讀投資科學及金融分析科。

「自細他對數字特別敏感，放學回家後寧願不吃飯便立即做功課，因為想快點完成做數學補充練習。我覺得他是上天送給我的禮物，我很安慰，終於有個兒子不用我勞氣，哈哈。」雖然兩個兒子的性格南轅北轍，但她不諱言兩兄弟也非常貼心，尤其哥哥Marco更是一名暖男。

▲ 除兩個哥哥外，Greennie亦育有一個女，即將升中學，她說有兩位哥哥的愛錫，是家中的「公主」。

大仔暖男舉動冧媽媽

「有次他們來接我收工，行出門口時哥哥突然伸出手來，原來他知道我手袋重，說要交給他拿，我至今仍記著他那個有型的動作。他又試過失驚無神於母親節買花送給我，連他爸爸也未試過，令我很感動。」不過Manson也不輸蝕，遺傳了哥哥sweet爆的舉動。Greennie說最感動是去年他入大學後，說儲夠錢要送部新電話給她，令她非常驚喜。

他們會覺得家庭是個很緊密的聯繫，不會計較，愛分享。無疑哥哥是他們的好榜樣，讀幼稚園時哥哥每逢有糖派，就算多美味都會拿回家給我。我每次都會很開心地品嘗，因為我知道如果我拒絕了他，一兩次後他就會失望。這習慣更延伸至細路妹，所以每次吃鹹肉糭我都會有3隻蛋黃。

雙職母親堅持陪伴仔女

要兼顧母親與老闆娘的雙職角色，並非常人能應付，Greennie說會盡量將自己的時間遷就仔女，就算凌晨兩、三點才收工，都堅持朝早6時起床陪他們食早餐，下課後再陪做功課、溫書、玩耍，直至晚上7時才回舖頭。難怪在兩兄弟眼中，媽媽絕是個無可取代的女強人。

Manson說︰「我覺得三言兩語未必能說出我對媽媽的感受，但我很深刻是無論是讀書或練琴，她總是長期在我身邊陪住我，給予我無限的安全感。」

而媽媽對Marco而言更是最特別的一位：

未必有很多人會當媽媽是榜樣，但我會。這刻她仍想在工作上有突破，想努力做得更好，我非常欣賞她。

母親節將至，兩兄弟笑言已準備好禮物給媽媽，但詳情當然是個「秘密」，要再次給媽媽一個驚喜。

▲ 兩兄弟笑言母親節禮物及節目要守秘密，但可先送上最sweet的一吻。

飲食界門外漢 屢敗屢戰

廿多年前，Greennie曾經和丈夫在大陸開廠做生意，後來為了照顧仔女就決定回港定居。丈夫轉行做貿易，她本應可當個少奶奶專心煮飯湊仔，她卻不甘平凡，決定跟閨蜜創業，拿出廿多萬的積蓄，膽粗粗在沙田河畔花園開了間只有180呎的小店賣重慶小食。

可惜舖頭實在太細，辛苦捱足兩年也未能回本，惟有止蝕離場，但硬頸的Greennie仍不甘心，再嘗試於荃灣開店賣重慶烤魚，怎料頭一年仍蝕近十萬元。「當時真的捱得很辛苦，跟老公經常吵架，甚至曾想過離婚。」幸而生意慢慢好轉，更愈做愈好，幾年間還開了主打米綫的店，總共6間。

無奈碰上新冠肺炎，也難逃結業的厄運。「疫情時生意已不斷跌，業主又不肯減租，每日要擔心人手不夠，活在極大壓力底下，倒不如趁早結束吧。」現時米綫店已全部結業，只剩下的荃灣及隆亨主打烤魚的兩間店。

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川味雞烤魚大王

地址︰大圍田心街1號隆亨商場地下隆亨街市H86號舖

電話：2388 9802

營業時間︰7am-3pm、4:30pm-10pm

記者︰黃依情