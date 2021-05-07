【變種病毒】本地確診者除非基因排序結果呈陰性　否則需單獨隔離直至出院

▲ 醫院管理局提醒各醫院聯網作出準備，調配足夠的單人隔離設施接收病人。（資料圖片）

變種病毒橫行，醫院管理局今（7日）提醒各醫院聯網作出準備，調配足夠的單人隔離設施接收病人，配合加強隔離安排；又宣布下星期起，為所有與病人有直接接觸的6.5萬名前線員工，安排每周一次病毒檢測。員工若已接種兩劑疫苗超過14天，可選擇是否參與定期檢測。

醫管局發言人說，所有確診感染病人，入院時必須單獨隔離，並會立即安排進行病毒基因排序測試。輸入個案的病人，會單獨隔離至康復出院為止；至於本地個案的病人，除非變種病毒基因排序結果呈陰性，否則亦需繼續單獨隔離直至出院。



另外，醫管局將由下星期起為所有與病人有直接接觸的大約6.5萬名前線員工，安排定期病毒檢測。發言人說，經諮詢感染控制專家意見，並參考世界各地和本港其他醫療機構及不同行業的定期檢測計劃後，醫管局決定由下周起擴展員工定期檢測計劃。



涉及員工會獲發快速抗原測試試劑，每周定期自行進行檢測。員工完成檢測後，可選擇經由醫管局員工專用手機應用程式報告檢測結果，或拍照自行存檔作紀錄。員工若已接種兩劑疫苗超過14天，可選擇是否參與定期檢測。



醫管局今年1月起，以先導計劃形式為大約5,000名負責照顧體弱及患有末期病患病人的員工，安排定期進行病毒檢測，並在3月中起以快速抗原測試試劑進行檢測。至今測試及呈報流程暢順，參與同事反應正面，期間亦無發現確診個案。

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責任編輯：吳卓峰