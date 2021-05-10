【尖子透視】長期OT至凌晨「錢」途有幾好？　95後劍橋碩士生揭開iBanker神秘面紗

▲ Michael分享iBanker的苦與樂。

成為iBanker，是不少大學生趨之若鶩的工作，因為相當有「錢」途。今年23歲的Michael，大學時到過四大會計師行、測量行、港交所做實習，累積經驗甫畢業就加入投行，他坦言，做iBanker人工和花紅相當可觀，但要有心理準備長期OT，更需有超強抗壓能力。在工餘時間，他亦努力自我增值，除了修讀英國劍橋大學碩士課程，周末更會當義務導師，為弱勢孩子提供STEM教學。

▲ Michael自初中起已對金融行業有興趣。（受訪者提供）

香港大學商科畢業的Michael，現於投資銀行工作，負責投資和收購公司的項目。他表示，工作需要做風險管理，即預測未來的資產風險，需要精準的投資觸覺。

美國投資銀行雷曼兄弟在2008年申請破產保護，掀起了一場巨大的金融海嘯，當時只是初中生的Michael，已不時留意財經新聞，金融海嘯所帶來的影響，亦引起他的關注，看新聞時會留意股市動向，認識何謂加息、按息等，

金融不只是錢，經濟其實與生活息息相關。

大學做Big Four實習

高中起，Michael就決定向商科方向發展。不過，自入大學後，Michael就知道金融行業競爭大，必須及早裝備自己，因此從大一起就報考不同實習工作。

所謂萬事起步難，在沒有任何工作經驗下，要在金融業獲得實習機會，並不容易。而他的第一份實習，是透過在香港稅務學會的辯論比賽取得冠軍，獲得四大會計師行之一「安永」（EY）的暑期實習。他憶述，當時在8月份入職，正值是旺季，經常要OT，甚至做到凌晨1、2點，但他相當樂觀，

其實我一個大學生，佢哋肯畀機會我做多啲嘢，我得著更多。

獲得第一個工作經驗，Michael之後的暑假先後到其餘3間四大會計師行實習、亦做過測量行和港交所。Michael表示，每年四大會計師行的實習位，都在前一年的8月就開始招聘，即大二暑假的實習，在大一暑假就要報考。

公司會根據履歷表甄選應徵者接受能力傾向測試（Apitude Test），通過後再需要接受錄像面試和數輪面對面的面試，包括人事部、經理和主管等，可謂過五關斬六將。

而這些實習經驗，令Michael更深入了解金融行業的發展，亦學到不少專業知識，包括資產估值、市場分析、整理數據等。實習期間，他認識了在投資銀行工作的前輩，發現iBanker除了人工高，很多工作都是跨國、跨企業，開會可以接觸不同公司高層，拓展社交圈子和視野，因此在大學畢業後，他亦投身iBank。

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人工高壓力大

他坦言，人工的確非常可觀，一般而言，年終的花紅獎金可以高達10個月月薪，甚至更多。不過，平日的工時長，壓力亦大，經常要工作到凌晨，

做得金融業就預咗要面對好多變化，30歲前學習速度要好快，人工高付出嘅時間亦要多。

工作壓力大，必須要提升抗壓能力，才能避免被工作吞噬人生。Michael表示，他會盡量調節生活規律，進行冥想放鬆身心，也會玩獨木舟等運動。他亦認為，人生不應只得工作，必須自我增值和尋找生活意義。他在去年獲英國劍橋大學取錄，修讀一年的商科碩士課程，受疫情影響，他只能在香港參與網課。

義教SEN學童

此外，他亦善用周末時間做義工，與友人Anson於2020年初創立社企STEM教育機構APLUZA Academy，為兒童及青少年提供創科、STEM教育課程，如編程、機械人等，他們服務的對象更包括有特殊學習需要（SEN）和弱勢社群孩子。

他提及，最近為一名K2男孩和其K3的家姐上課，男孩經常坐不定，在教室內走來走去，但卻對拍片相當感興趣，於是與孩子一起製作影片吸引他專注，助他提升自信心。

這些孩子雖然需要特殊照顧，但其實每個人都有不同潛能，只要找出和幫助他們發展長處，他們的人生就能有正面循環，成為一個有自信、有能力的人。

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記者：林愛娜