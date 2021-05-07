司法機構倡引入兩層法官投訴機制　料今年第三季推行

▲ 司法機構將著手設立諮詢委員會，料今年第三季推行。（經濟日報資料圖片）

司法機構今日向立法會提交文件，建議引入兩層架構，處理可跟進的針對法官及司法人員行為的投訴機制，為增加透問度及問責性，料在今年第三季推行。

根據立法會文件，第一層是由專責法官小組負責，調查性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的個案。小組會由多於一名高等法院級別的法官所組成，完成調查報告及作出建議後，會交予第二層審視。

第二層則是新設立的投訴法官行為諮詢委員會，由法官及社會人士組成，主席會由終審法院首席法官擔任。

司法機構又建議，所有針對終審法院法官、法院領導的可跟進投訴，不論性質都會按兩層架構處理，而調查報告及相關建議，都會交予諮詢委員會審視。

▲ 葛珮帆（左）、周浩鼎歡迎司法機構的建議。（林曉君攝）

本身為律師的民建聯立法會議員周浩鼎、以及議員葛珮帆則歡迎司法機構積極回應市民訴求，認為有助維護司法機構的公信力，鞏固市民對司法機構的信心。

葛珮帆表示，諮詢委員會中的社會人士，應避免是政黨人士，坦言「少些政治色彩的社會人士會好些」，但不希望是退休法官，又表明會繼續爭取量刑委員會，認為司法改革不應只處理法官投訴問題。

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記者：陳宛彤、林曉君