【隔離檢疫】一家大細隨時入竹篙灣檢疫　媽媽必睇「隔離走佬袋」清單【附Checklist】

▲ 一家大細隨時要入竹篙灣檢疫，要在短時間內執好行李絕非易事。

新冠肺炎變種病毒殺入社區，多個屋苑相繼有外傭確診帶有變種病毒，涉事大廈的住戶均被送往竹篙灣檢疫中心隔離21天。面對突如其來的隔離生活，殺個媽媽們一個措手不及，TOPick整合了一個「媽媽入營走佬袋」清單，讓媽媽們在短時間內做好準備。

目前政府開放隔離檢疫中心分別為柴灣鯉魚門公園及度假村、竹篙灣檢疫中心、荃灣絲麗酒店以及觀塘帝盛酒店，當中以竹篙灣檢疫中心規模最大、容納最多人，主要提供二人房型，一家四口入住會被逼分兩間房。至於隔離日數，港府擬為已完成疫苗接種的市民縮短檢疫期，市民需留意政府的最新公布。

▲ 竹篙灣隔離營。（受訪者提供）

入營前把握時間買物資

正入住竹篙灣檢疫中心的四口家庭陳小姐向TOPick表示，入營前把握時間購買罐頭、公仔麵、零食等，並帶同家中的水果入營食用。而強檢時亦會派發物資帶入隔離營，如一盒口罩、漂白水、粟米、豆豉鯪魚、午餐肉等。入營後會再派發物資如2卷廁紙、2條毛巾、旅行裝洗頭水、沐浴露、梳、包裝紙巾、牙刷或飲水用的杯。

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竹篙灣設備齊全 食物有伏

至於房間設備算齊全，有2張床、床單、薄被、枕頭、2張書桌、熱水壺、風筒、電視機、冷氣機、衣櫃、10個衣架、拖把、掃把、晾衫繩等。不過冷氣比較凍，小朋友會易冷親，最好為小朋友帶備外套。窗也有蚊網，所以不怕有蚊，可以放心開窗。

膳食方面，她表示選擇算多，每餐都有中、西、素食、軟餐選擇，不過入住時只會填一次餐單，「如所選星期一的餐中了伏，以後的星期一都會中伏。」她形容整體上似中小學訂午餐飯盒的質素，部份食物亦都難食，尤其是早餐的炒麵好難入口，菜又生，只有烚蛋好食，好彩有帶杯麵果腹。

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過來人港媽︰帶多元化玩具

而曾入住鯉魚門公園及度假村的港媽Carrie，去年7月與尼泊爾籍丈夫及現年2歲的兒子因喪事急回尼泊爾，抵港後被齊齊送到隔離營。Carrie表示，一定要帶齊BB奶粉、尿片、濕紙巾及即食糊仔，而營內會有BB床、BB浴盆、奶樽及奶樽消毒機提供。

Carrie又指出，隔離營的食物未必啱小朋友胃口，最好帶備電磁爐加工飯盒及乾糧。不過，她認為最難解決是小朋友的娛樂問題，媽媽需帶多元化玩具及圖書，密集式陪玩。

唔好一次過show hand，每3至4日俾一個新嘅玩具，拎新嘢就收埋舊嘢兩三日。

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沒有WiFi 宜自備上網Sim卡

有過來人曾指出，竹篙灣檢疫中心及鯉魚門公園及度假村是必須自備大容量的數據卡，娛樂之外，成年人也需應付遙距工作、小朋友上網課。陳小姐指出，竹篙灣檢疫中心內沒有WiFi，每個家庭只會獲發一張50GB的Sim卡，如4人家庭要分開房，就難以共用，所以有需要的話，要另外自備上網Sim卡或WiFi蛋。

陳小姐帶了書本閱讀及小手作解悶，家人就帶結他和遊戲機等。而曾入住竹篙灣檢疫中心的前新聞主播鄭萃雯接受TOPick訪問時指出，可帶備瑜伽蓆做伸展運動，並提及去到隔離後期，不時聽到隔離房間傳出「阿媽鬧仔」，相信是小孩沒得放電，家長又太壓抑，結果就是困獸鬥。

▲ 檢疫中心備有充足嬰兒用品。（政府新聞處相片）

隔離營提供齊全嬰兒用品

根據政府新聞處的介紹，竹篙灣檢疫中心共有3,500個檢疫單位，受檢疫家庭一般獲安排入住無障礙單位，其面積較標準單位大一倍，更備有雪櫃、暖奶器和奶瓶消毒機，方便媽媽餵哺母乳。而單位內也特別選用圓角的桌子和床，而桌子固定地上不可移動，提供一個安全環境供兒童入住。

檢疫中心亦備有充足嬰兒用品，包括嬰兒床、床墊、奶瓶、尿片、嬰兒衣物、餐具等；嬰兒食品則有果蓉、米糊，以至不同品牌的奶粉。物資中心更備存積木、手工藝創作等不同類型玩具，盡量滿足不同年齡層的兒童所需。

TOPick整理以下清單僅供參考，可以按個人需要，酌量加減︰

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直擊竹篙灣隔離營及隔離餐單

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責任編輯︰林綺玲