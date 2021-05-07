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【隔離檢疫】康怡花園N2座檢疫住戶歡迎「陰性離營」安排　冀政府盡快安排有幼童或長者的市民離開

社會 19:13 2021/05/07

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政府下午公布，因受變種病毒影響而正在檢疫中心人士，如檢測呈陰性可離開。

鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰因有外傭確診變種病毒，所有樓層單位、沒有病徵的住戶送往檢疫中心21天，有一家五口包括初生女嬰獲安排入鯉魚門渡假村檢疫中心，林氏夫婦對檢疫表示無奈，希望政府可研究縮短檢疫期，甚至讓檢測陰性居民可家居隔離。

政府公布最新的檢疫安排，林氏夫婦表示歡迎政府的新措施，希望政府優先考慮有需要的家庭先離開檢疫中心，例如有幼童、長者或者長期病患者，林太坦言經此「疫監」後，認為政府的防疫政策令人失望：

成件事都好無奈，執行李執兩日，然後等入營，入營環境差，連清水都是泥黃色，其實沒有配套好擾民！

她又表示，抗疫不是一時的事情，希望政府改善檢疫中心設計，例如可適合有幼稚園及行動不便的長者，或者考慮讓有需要的家庭接受酒店檢疫。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋


 

 

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