【生命鬥士】23歲車禍截肢女友不離不棄 羽毛球發燒友晉身輪椅羽球世界第二　

▲ 陳浩源因車禍截肢，卻能以非凡毅力衝破藩籬，如今是香港首位及唯一的輪椅羽毛球運動員。

23歲經歷交通意外，令陳浩源失去左腳，以為人生從此受限。他卻以非凡毅力衝破藩籬，如今是香港首位及唯一的輪椅羽毛球運動員，11年來至少贏過逾60面獎牌，輪椅羽毛球WH2組男單現時世界排名第二，如此亮麗的佳績得來不易，抱持的座右銘是：敢追夢，凡事可成真。

2008年2月6日，農曆年三十晚，陳浩源於電子廠任職，電子廠素來會在過農曆年前返內地吃團年飯，飯後深夜回港途中發生交通意外。「我坐在汽車後座，左腳被夾住，又不停流血。因怕我會失救，於是救護員在現場用鋸鋸開左腳。期間我一直昏迷，直至兩、三天後甦醒，已身在沙田威爾斯親王醫院。」

▲ 陳浩源說：「以一個屋邨出身的小伙子，傑青、傑出運動員、參加奧運，夢想一一成真。只有你放膽去追，夢方有機會成真。」（黃建輝攝）

他在深切治療部插滿喉管，醫生告知他失去一隻腳，但情況已穩定，惟日後也要不停做手術。他轉回病房後，開始長達10個月的留醫養病日子。

「在內地斷肢後，要把傷口外形修復，意外現場也污糟，我的傷口滿布樹枝、樹葉、碎沙、碎石，要進行多次手術清理，再做植皮，差不多每三至四日做一次手術。」他先後進行了15次需全身麻醉的手術和記不清次數的小手術。

不會哭於人面前

命從死神中撿回來了，但心情不免低落。「因我的情況屬嚴重，病床必定放在走廊旁，人來人往，男人不能當着人前流淚，我想哭的時候，只能把被子蓋着頭飲泣。」

患難見真情，在他失意之時，親友都不離不棄，助他度過艱難的時刻。「特別是媽媽和女朋友（現在太太），媽媽每日風雨不改送來三餐，她本身有工作仍不辭勞苦照顧我。與女朋友當時不知將來如何走下去，一個23歲的男人，發生如此嚴重的意外，莫說日後能否照顧到她和給予承諾，連能否照顧自己都有疑問，她說會陪伴我經歷這事，能走多遠就多遠吧！」女朋友在他能坐下時，鼓勵他做運動強壯身體；裝上義肢後，又陪伴他學行。「當時沒想過，可像現在毋須輪椅不用拐杖，僅以義肢便可行走。」

陳浩源裝上義肢，花了好些時間適應。「二十多年都是用腳來行，未受傷前與使用義肢，步行記憶是不同的。意外亦令我的右腳失去腳踭，於是醫生把我左腳腳踭釘入右腳，腳踭不能活動，即是兩邊腳都有事，結果二十多歲人，又再重新去學行路。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

今天，他靠義肢已能行動自如，當中是長達9年的學行磨練。「使用義肢不單只是腳力，腰骨、髖部的壓力都巨大。我算是一個好動的傷殘人士，因我出街一天可長達十二、十三個鐘，很少傷殘人士如此。也可能因此，令到義肢很快適應。」

輪椅上的羽毛球

陳浩源一直是羽毛球發燒友，小學已開始打，升上中學更着迷，也代表學校出賽，並獲不少學界獎項。他當時不屬專業的訓練，未能進入香港代表隊，也無緣躋身運動員之列。中七畢業後踏入社會工作，公餘後也會一周打3晚羽毛球。

重拾羽毛球的契機，是他過往認識傷殘代表隊成員鼓勵他，雖然腳有事，但仍可打羽毛球，先當興趣，有潛質的或日後可打代表隊。他心想不妨一試，但衡量自己身體後不能跑跳，只適合在輪椅上打，於是循這方面嘗試。香港僅幾個業餘的輪椅羽毛球手，他初時跟着玩，年輕加上有潛質，教練認為他適合加入港隊，加強重點訓練，一年多後，在亞運會初試啼聲。

站著與在輪椅上打羽毛球一定有很大分別，陳浩源坦言是兩回事。「平時打波，羽毛球飛埋來，大腦接受到信息，自然郁動身體去接波。我初時坐在輪椅打，腳動不了，大腦要把信息傳至雙手，一手操控輪椅，一手用拍去接波。因我本身不是輪椅使用者，一直以義肢行路，打羽毛球時才用輪椅，需花很長時間去適應和摸索。」他雙手操控輪椅，然後拿起球拍擊球，難度十分高，需有超快速的反應及集中力。

▲ 要做到輪椅人車合一兼打羽毛球，陳浩源花了極長時間去適應。（被訪者提供）

苦無對手練波

平時練習與教練或健全羽毛球運動員練習，原因是香港只有他一個輪椅羽毛球運動員，沒有對手練習，一切都要靠自己摸索，這方面花了很多時間。陳浩源另一身份是香港浸會大學體育、運動及健康學系學生，是他有感於在體育界發展取得成就，希望利用運動這平台，一展內心抱負。

「香港殘障人士達60萬人，一般不會發覺，因很多人會收埋自己在家，老實說，我們出街要好大個心臟，我不算太殘障，但我一站得來行，途人便會望着你，未必是歧視，可能是感好奇。但我不知有多少殘障人士能抵受到這些目光和注視，運動可為他們帶來自信。」他希望日後能與不同慈善團體合作，向殘障人士推廣簡易運動，最低限度要讓他們接觸運動，再增加社交能力、提升自信，壓根兒更希望傷健共融。「要達致是困難的，希望盡自己一分力。」

意外的得著

陳浩源恍如開展第二人生，跑得更遠、飛得更高，這場交通意外是幸抑或不幸？「撞車後，我的生命添了色彩，當選兩次傑出運動員，撞車之前我沒可能做到運動員，因藉參與比賽，去過三、四十個國家及地方，若我是一個普通的打工仔、健全人士，我會有這麼多機會嗎？肯定沒有那麼精采。我常跟親友開玩笑：這次撞車是沒有撞錯的，才有今天的我。」

敢追夢，凡事可成真，是他的座右銘，他說有時候我們會把夢想想得太大太遙遠，把自己卻想得太微細。「猶記得當初我矢志做香港第一個輪椅羽毛球運動員，並以世界Top Five為目標，有些人以為我車禍撞到頭傻了，他們說：香港有幾十萬傷殘人士都做不到，你憑甚麼？我現在是Top Two，有機會爭第一，都拜我肯踏出那第一步。」夢想永遠是偉大，惟不必看得自己太渺小，不邁步向前，又豈知沿途的好風光。

記者：周美好