【釘牌教師】龍翔官中前教師已收通知未定上訴與否　教育局未就學校管理層完成調查

▲ 黃大仙龍翔官立中學1名通識科教師上月遭教育局取消註冊，教育局局長楊潤雄今日指，尚未完成對校方管理層的調查。（資料圖片）

黃大仙龍翔官立中學1名通識科教師上月遭教育局取消註冊，為首名涉反修例事件被裁定專業失德而「釘牌」的官校教師。有議員關注相關學校管理層需否為事件負責任，教育局局長楊潤雄今日（7日）表示，目前仍未完成對涉事官校管理層的調查，而早前另外2宗涉反修例事件而取消教師註冊個案，除遭「釘牌」教師本人，亦有相關教職員收譴責信或警告信等。

教育局早於上周五（4月30日）已披露有首名官校教師涉「社會動亂」被取消註冊。協助上述官校教師的教協副會長葉建源表示，該名教師日前收到教育局正式通知取消註冊的信函，暫未決定跟進行動，包括提出上訴與否。

反修例事件至今累計3人涉專業失德遭取消教師註冊，立法會教育事務委員會今日討論教師專業操守問題，實政圓桌立法會議員田北辰關注如教師編訂的校本教材有問題，最低限度其「頂頭上司」如科主任或副校長均需問責，否則「校本自決」會變成「老師自決」。

楊潤雄回應表示，教育局有透過指引、通函及教師培訓等，向學校解釋選用學與教資源的要求和準則，學校管理層有責任監察教師選取及編訂校本教材的內容和質素，故學校管理層最後要為其校本教材負上一定責任。他提及，首2宗被釘牌個案，除被釘牌的教師本人外，其他相關教職員亦要負上責任；至於第3宗涉及官校教師的個案「仲睇緊」，目前尚未完成對有關學校管理層的調查。

教育局早前指，該名被取消註冊的官校通識科教師，持續採用大量、單一角度和偏頗立場的教材，散播仇恨和偏見的訊息，側重貶損國家，「挑起學生對國家、中國人民的反感」，以及打擊學生的國民身份認同，未有交代同校有否其他教師受牽連。

至於去年先後各有1名教師被釘牌的九龍塘宣道小學及嗇色園主辦可立小學，除涉事教師本人外，前者另有5名教師同遭處分，時任校長及副校長同獲發譴責信，3名教師獲發警告信；後者的常識科主任則獲發譴責信。

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記者：馮琪雅