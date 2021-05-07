【校長專欄】別當前鋒為孩子抵擋挫折　林德育校長：活在溫室不是真正的成長

▲ 校長認為，為孩子抵擋挫折不是真正的愛。

母親節將至，在母親節中，大家都在歌頌母親偉大的愛，因為母親的愛，孩子呱呱落地，孩子在愛中一天一天地成長，有了這愛，孩子也嘗試去將愛傳遞給身邊不同的人，愛不是佔有，反而愛是一種無私的付出。

有時候，我也在思考，我們對身邊人，對我們兒女的愛是不是無私的付出﹖還是一種有條件的愛呢？「你做好功課，我就帶你去玩﹖」「你考試得到九十分，我就送你一份禮物。」「你閱讀二十本書後，我就買玩具給你。」

這些對話的背後，是條件，如果你完成一件事，孩子就會得到回報。那麼如果我們的孩子完成不了以上的事情，或者孩子達不到父母心目中的要求，我們還愛他/她嗎﹖讓我們學習無私的愛，就因為他/她是我們的兒女，因為他/她是我們的學生，因為他/她與我們有關係，所以我們去愛。

愛是放手，愛不是讓孩子逃避而是面對困難，在困難中成長。對孩子不放手，讓他/她一直在温室中成長，不是一種真正的成長，而是人造的成長。當困難或挫折來到的時候，我們選擇站在孩子旁邊、後邊，還是選擇站在孩子前方，為他抵擋一切的事情呢？

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選擇站在孩子的前方，為他抵擋所有的挫折、困難，並不是真正愛他，而是抹煞了孩子一次又一次學習成長的機會。沒有了在困難、挫折中磨練成長的機會，孩子如何面對將來的生活。如果孩子真正面對挫折、困難，作為家長的我們應站在旁邉，站在後方支持、鼓勵，學生從中成長，以應付未來的生活，這就是真正對孩子的愛。

不要叫人小看你年輕，即使你年紀多小，你也可以將愛傳遞給身邊的人，愛可以改變世界。在你們孩子的世界中，你們往往用最單純的方式，表達最真摯的愛。有小孩蓄了兩年的頭髮，只為了給那些因化療沒有頭髮的小朋友做假髮，這是愛；自己玩具恐龍受傷了，小孩悉心地幫它包紮傷口，輕聲哄它睡覺，這是愛；在地鐵車廂內讓座給有需要的人士，這是愛；在家中，做好自己，減少父母的擔憂，這是愛……Share Share你的愛，是學校在母親節前舉辦的活動，透過愛的分享，讓身邊的人感受到愛與温暖，大家一起努力傳揚這份愛，讓愛改變世界，讓世界更美麗。

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