  • 28°C
香港時間 : 2021507日 (週五) 19:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】理大完成本地確診者病毒基因排序　證實5名患者基因排序全相同

社會 18:16 2021/05/07

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及團隊，剛完成本地變種病毒確診個案的全基因組排序。（資料圖片）

變種病毒橫行，至今本港出現11宗個案。理工大學今（7日）表示，已就最新涉及南非變種病毒的本地個案，完成全基因組排序，發現其中5名患者的病毒基因100%相同，另外一名東涌映灣園菲傭的女僱主，其病毒基因則於其他個案高度相似，相信是在傳播鏈中較後期被感染，可能是第三或第四代傳播的個案。

5組病毒基因百分百相同的患者，分別是居於太古康怡花園的菲傭（個案編號：11793）、居住於薄扶林豪峰的菲傭（個案編號：11797）、病毒源頭即杜拜抵港男子（個案編號：11643）、東涌本地確診外傭個案（個案編號：11773）、以及個案編號11774。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於疫情記者會稱【即睇下一頁】，至今本港出現11宗變種病毒個案。除了8宗相關個案外，另有3宗社區變種病毒個案，其中一宗先前已被界定為輸入個案，餘下兩宗當局將再檢視，被列為本地個案的居於堅尼地道8號的菲傭個案（個案編號：11730），相信在抵港前已受感染。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【不明源頭】華大基因29歲男職員確診　曾接種兩劑復必泰疫苗　行蹤涉及多間社區會堂
今日 16:46
【不明源頭】華大基因29歲男職員確診　曾接種兩劑復必泰疫苗　行蹤涉及多間社區會堂
【變種病毒】目前檢疫人士若檢測呈陰性可離開　回家後須分4次接受強檢　
今日 15:21
【變種病毒】目前檢疫人士若檢測呈陰性可離開　回家後須分4次接受強檢　
【變種病毒】本地確診者除非基因排序結果呈陰性　否則需單獨隔離直至出院
今日 17:11
【變種病毒】本地確診者除非基因排序結果呈陰性　否則需單獨隔離直至出院

你可能感興趣

【不明源頭】華大基因29歲男職員確診　曾接種兩劑復必泰疫苗　行蹤涉及多間社區會堂
今日 16:46
【不明源頭】華大基因29歲男職員確診　曾接種兩劑復必泰疫苗　行蹤涉及多間社區會堂
【變種病毒】目前檢疫人士若檢測呈陰性可離開　回家後須分4次接受強檢　
今日 15:21
【變種病毒】目前檢疫人士若檢測呈陰性可離開　回家後須分4次接受強檢　
【變種病毒】本地確診者除非基因排序結果呈陰性　否則需單獨隔離直至出院
今日 17:11
【變種病毒】本地確診者除非基因排序結果呈陰性　否則需單獨隔離直至出院
新冠肺炎疫情 疫情 衞生防護中心 康怡花園 映灣園 太古 薄扶林 東涌 傳染病

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等