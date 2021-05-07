【變種病毒】理大完成本地確診者病毒基因排序　證實5名患者基因排序全相同

▲ 理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及團隊，剛完成本地變種病毒確診個案的全基因組排序。（資料圖片）

變種病毒橫行，至今本港出現11宗個案。理工大學今（7日）表示，已就最新涉及南非變種病毒的本地個案，完成全基因組排序，發現其中5名患者的病毒基因100%相同，另外一名東涌映灣園菲傭的女僱主，其病毒基因則於其他個案高度相似，相信是在傳播鏈中較後期被感染，可能是第三或第四代傳播的個案。

5組病毒基因百分百相同的患者，分別是居於太古康怡花園的菲傭（個案編號：11793）、居住於薄扶林豪峰的菲傭（個案編號：11797）、病毒源頭即杜拜抵港男子（個案編號：11643）、東涌本地確診外傭個案（個案編號：11773）、以及個案編號11774。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於疫情記者會稱【即睇下一頁】，至今本港出現11宗變種病毒個案。除了8宗相關個案外，另有3宗社區變種病毒個案，其中一宗先前已被界定為輸入個案，餘下兩宗當局將再檢視，被列為本地個案的居於堅尼地道8號的菲傭個案（個案編號：11730），相信在抵港前已受感染。

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責任編輯：吳卓峰