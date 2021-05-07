【出售檢測包】55歲無業男疑出售檢測包圖利　家中搜出50多個未使用檢測包

▲ 一名55歲無業男子以檢測包圖利，涉盜竊罪正被扣查。

警方今（7日）表示，已拘捕一名55歲無業男子涉嫌在太子港鐵站，大量索取測試新冠肺炎的樣本收集包，再於網上出售圖利，並在其家中搜出50多個未使用的收集包和20張八達通卡，初步相信疑犯單獨犯案，現正調查其背後是否有集團操控。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案行動第2組主管范俊業表示，警方發現近日有不法之徒在不同的派發點大量索取樣本收集包，並在多個交易平台轉售圖利，定價為25元至5萬元不等。

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網罪科人員展開深入調查，最後鎖定一名55歲無業男子，涉嫌在近日在不同社交媒體平台出售樣本收集包。在昨日（6日）在太子區將該名男子拘捕，涉嫌「盜竊」罪，現正被扣查。調查得知他在清晨時份於太子港鐵站自動派發機使用多張八達通卡大量索取樣本收集包，之後在社交網站轉售，探員在疑犯家中檢獲53個未用過的樣本收集包、19張八達通卡和4部手機。

警方估計疑犯已售出超過90個樣本收集包給20多名顧客，而根據「盜竊條例24條」，任何人如明知物品是贓物而購買，有機會干犯「處理贓物罪」。

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記者：曾秋文