【高鐵退票】港鐵本月中起開放西九龍站　供去年購票乘客辦退票手續

▲ 高鐵西九龍站本月開放，可進行退票手續。（資料圖片）

高鐵顧客可於指定日子到西九龍站辦理車票退款

廣深港高鐵服務自去年1月起暫停，高鐵西九龍站至今仍關閉。港鐵今（7日）宣布，將於5月15日至5月24日期間，特別安排於西九龍站B1層票務大堂，為仍未辦理去年退票的顧客，安排退款。

高鐵服務去年暫停後，港鐵先後為經香港高鐵網站、電話熱綫，或使用信用卡付款購票的顧客辦理退款，已合共處理約2.7萬張車票退款。在今次特別安排下，透過香港購票渠道(網站、購票熱綫、指定代理或於香港西九龍站)購買而未曾使用的高鐵車票，可於車站特別開放期間，每天早上9時至晚上9時，親身到香港西九龍站辦理退款。屆時需提供車票或購票證明，以及購票時使用的身份證明文件以辦理手續。

顧客如未能於這段時間前往西九龍站，可待日後高鐵服務重啟後的90日內，到西九龍站辦理車票退款。由於西九龍站仍然關閉，只有前往辦理車票退款的顧客可以進入該站。顧客須使用車站A出口，並出示相關購票憑證才可進站。長者或有需要人士可與一名照顧者一起進站。

西九龍站將採取一系列衞生及預防感染措施，包括設有相應的輪候安排協助顧客保持社交距離。顧客需按指示進出車站、排隊及到指定櫃位辦理退款，期間須保持社交距離及遵守防疫要求。車站職員會為進站的顧客量度體溫，而顧客亦必須全程佩戴口罩，否則會被拒進入車站。

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責任編輯：吳卓峰