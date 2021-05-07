【立法會】財會通過撥款46億元重建空郵中心　最快2027年落成

▲ 立法會財委會今日審議重建空郵中心撥款。（林曉君攝）

立法會財務委員會下午舉手錶決通過從資本投資基金撥款約46億元予郵政署營運基金，用作重建位於香港國際機場的空郵中心，預計最快於2027年底落成。

財委會上，民建聯立法會議員蔣麗芸指，香港郵政過去3年均錄得虧損，擔心重建空郵中心後仍要納稅人無了期補貼；她又質疑， 既然署方這麼有信心重建後可盈利，政府為何不提供借貸，而是全額資助。亦有議員認為空郵中心要2027年才落成，到時已是「另一世界」，質疑署方高估相關效益。

航運及交通界議員易志明稱，雖然自己未去參觀現有空郵中心，但聽說頗落後，要用人手操作，形容與其他速遞公司相比是「天與地」。他表明自己支持項目，但希望郵政署日後可開放思維，多與業界合作，把項目做得更好。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應時表示，本地郵件式微下，「做一單蝕一單」，但國際郵件及電子商貿郵件一直有盈利，即使2020年經濟環境如此嚴峻，依然有盈利。陳又指出，目前空郵中心處理國際郵件及電子商貿郵件的比率已達80%，憂慮若不進行重建，未來連現有客戶均未能完全照顧。

郵政署署長朱曼鈴則表示，空郵中心建成後會採取混合模式經營，如果通過郵政渠道投寄郵件會由公務員負責，因為公務員比較熟悉整個程序，亦要和海外的郵政機關進行交收。至於一些新設施，例如冷凍鏈、暫存倉庫等，則會與私營物流業合作，亦會聘請私企的營銷人才。

陳百里亦指出，郵政署和私人企業不是競爭的模式，有好多合作空間，他指，郵政機關的優勢在於清關、通關便利，稅收較低，覆蓋率較廣，如果能配合私人市場的設備和效率，強調由以前到現在，甚至未來，許多物流供應商會經過郵政做跨境電商服務，形容「餅會愈來愈大」。

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記者：林曉君