【靚太安樂窩】年輕夫婦嚮往簡約無印風　大改造樓齡43年舊樓變時尚窩居

▲ 單位位於灣仔慧景臺，戶主鍾情無印感設計，故新居用色和配搭以簡約為主。

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於灣仔的慧景臺，單位戶主為年輕夫婦，均為專業人士。單位有43年樓齡，夫婦二人對線條簡潔俐落的裝修尤其喜愛，所以單位風格用色以自然柔和為主。

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設計師背景

從事室內設計已有多年經驗的Ray，明白每個單位都是屋主和家人共同擁有的回憶，所以他希望每個設計都是美觀和實用兼備，經得起時間考驗。

▲ 負責設計這單位的設計師Ray。(湯炳強攝)

客飯廳

淺色木紋地板配杏中帶灰的牆身，加上時尚的灰色布藝沙發，營造出自然清簡的感覺。另外，客廳設置燈槽既作主要燈光來源，又可增加空間感和時尚感。而飯廳放置木色飯桌和畫作，簡單中帶格調。

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房間

單位有2間房間，分別是主人套房和書房。

裝修前，主人房房門和廁所門距離太近，設計師便用同色暗門解決門框距離問題。另外，窗外為園林景色，故採用不織布淺灰色木紋牆紙配木製傢俱，增添自然舒適感覺和特色。

書房使用L型木紋工作枱善用空間，更預留位置作日後擺放其他家居物品之用。

廁所

Ray將主廁的淋浴間和廁所對調，解決原則「黑廁」問題，更加設鏡櫃和儲物櫃增加收納空間。而客廁以淺色牆身配木製收納櫃，連貫全屋簡約設計。

廚房

面積雖小但工作空間十足，用料以耐用的石墨盤和石英石為主，加設上下兩排廚櫃増設收納空間。

工程詳情：

裝修時間大約4個月，總費用約88萬，詳情如下：

木器，傢俬 35萬

水電工程 16萬

清拆泥水工程 13.5萬

現場木工 10萬

油漆工程6.5萬

雜項 7萬

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責任編輯：張懿慧