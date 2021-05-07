【拒申覆核】就西灣河開槍及司機傷人私人檢控被撤　許智峯申覆核被拒

▲ 許智峯(左)早前就提出私人傳票被拒申請司法覆核，法官今拒絕許可申請。經濟日報資料圖片

已宣布流亡外國的民主黨前立法會議員許智峯，早前就西灣河警長涉開槍及深水埗的士司機涉撞人案提出私人檢控，遭律政司介入及撤控，許入稟申請司法覆核，律政司一方則指許就其他刑事案已棄保潛逃的行為，法庭應駁回其司法覆核申請，許一方則指仍有權提出覆核。法官早前聽取陳詞後，今(7日)頒下書面判詞，拒絕批出司法覆核許可申請，法官指許提出申請前已有潛逃之構想，指其做法不尊重法庭尊嚴及權威。

申請人許智峯，答辯人律政司，擬定答辯人為涉案警長。

律政司早前提出許智峯就其他刑事案件而棄保潛逃，顯示許一方面對司法制度缺乏信心，另一方面卻要求法庭介入處理律政司撤銷其提出私人檢控之決定，做法似乎自相矛盾，法庭應拒絕其申請。

法官於判詞中指，許及法律團隊均沒有爭議的是，許於所涉刑事案中，向法庭申請離港時涉及提供了誤導資料，令法庭相信許的確有計劃地誤導法庭及警方，相信他只是短暫離港，事實上是意圖不面對審訊。許亦明知會違反保釋條件，並作出逃出司法管轄區的決定，許並於提出本申請前已有此想法。

法官又指許不單沒有遵守保釋條件，並以公務出訪為由，誤導法庭向他發還旅遊證件，行為猶於刑事藐視。雖然許的代表律師強調，許出走涉及其他原因，與本申請無關。但法官認為正如律政司一方所言，許的行為顯示其對法庭的尊嚴及權威並不尊重，其作為亦侮辱公眾良知，法官指許為達到其目的，有損司法公義。

法官表示考慮批出司法覆核許可與否時，應著眼申請人是否有利益，而非是否有權提出申請。法官指許於本申請中提出的兩案中，均沒有任何私人利益。法官又指若拒絕批出許可，亦不會對其他具合理利益人士造成任何影響，加上沒有任何資料顯示，許的申請得到任何示威者關注，而且拒絕批出司法覆核許可，亦無阻兩案所涉民事程序，因此拒絕許的申請，兼須支付懲罰性訟費。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧