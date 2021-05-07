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【變態男出沒】長沙灣凱樂苑有男子走廊聞女裝鞋　警方附近搜索未有發現

社會 18:56 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

男子拿起女裝鞋嗅聞，左手一度放在下體位置。（網上圖片）

長沙灣驚現變態男子！網上流傳影片，一名男子在住宅走廊外遊蕩，更拾起單位門外女裝鞋，疑似作猥䙝行為。事後有網民上載管理處通告，證實地點為長沙灣凱樂苑凱旭閣。警方證實昨日（5日）曾接獲報案並在附近搜索，惟未有發現該男子。

網上影片顯示，一名身穿黑色衣物的男子，在一個住宅單位外分別拿起兩隻放在門前的女裝鞋嗅聞，之後手部擺放在下體位置，一度疑似有手淫動作。

其後有網民上載管理處通告，指在昨日（6日）接報，有人於凱旭閣樓層遊蕩，並手持業戶鞋物作猥䙝行為，事後管理處已加強人手巡邏，及嚴格執行訪客登記，並要求業戶自行以密碼打開大門，以免外來人士混入。

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警方表示，昨日（6日）下午5時28分收到長沙灣凱樂苑凱旭閣吳姓男戶主報案，指經閉路電視留意到單位外有可疑男子徘徊，並曾經拿起和放下鞋子，期間疑似聞過該鞋，初步點算沒有財物損失。警方到場後曾在附近一帶搜索，惟未能發現該名可疑男子，案件列作「發現可疑人」處理，暫時無人被捕。

管理處稱已加強人手巡邏，及嚴格執行訪客登記，並要求業戶自行以密碼打開大門，以免外來人士混入。（網上圖片）

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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