林鄭次子任史丹福博士後　最遲明年赴美

▲ 林約希將於今年秋季出任史丹福大學博士後研究員。

特首林鄭月娥去年8月遭美國財政部制裁前，其次子林約希被指匆匆離開美國，其後他在社交網站稱「家有急事」已回港。然而，繼今年年初在一個網上學術交流會上現身後，林約希又有新動向，原來他將於美國史丹福大學，出任數學系的博士後研究員（Postdoc）。

林約希在哈佛大學個人網頁上宣布，將於今年秋天出任法國高等科學研究所（IHES）及美國史丹福大學（Stanford University）的博士後研究員。

根據史丹福大學官網，博士後研究員屬合約制職位，研究員由下個學年起，每年至少可獲6.5萬美元（約50.4萬港元）資助。所有受聘博士後研究員需盡快赴美，受聘期間，在海外逗留時間，不得超過183日。換言之，林約希最遲需在明年2月左右離港赴美。

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