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【封區檢測】柴灣興華邨豐興樓已檢測住戶戴手環可離開　當局撤銷圍封強檢令

社會 22:59 2021/05/07

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政府昨晚圍封柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓進行強制檢測行動。（曾秋文攝）

政府昨日（6日）晚上圍封柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓進行強制檢測行動，截至今日（7日）凌晨2時，53名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，但有40戶在過程中沒人應門，政府呼籲有關人士盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

政府指，自今日傍晚約7時起，豐興樓內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開圍封處。政府公布撤銷豐興樓的圍封強檢令。

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政府昨日發出強制檢測公告，任何於4月23日至5月6日期間曾身處豐興樓內超過2小時的人士，須於明日（8日）或之前接受強制檢測。

政府重申，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰2.5萬元及監禁6個月。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：陳曉瑩

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